Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

F1, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu ile uzun vadeli bir anlaşma yaptığını ve bu kapsamda 2021'de Cidde'de gece yarışı düzenleneceğini duyurdu.

2021 Suudi Arabistan GP Cidde'de gerçekleştirilecek ancak bu yarışın 2023'te Riyad Qiddiya'da hazırlanacak kalıcı bir piste geçiş yapması hedefleniyor.

Formula 1 takımları, Suudi Arabistan'da planlanan yarış konusunda geçen ay bilgilendirildi ve 23 yarışlık 2021 F1 takvimi taslağında bu yarış da yer aldı.

Bugün yapılan açıklamada 2021 Suudi Arabistan GP'nin Kasım ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu yarışın, Abu Dhabi GP'den bir hafta önce yapılması bekleniyor. Kesinleşen takvimin gelecek haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco, bu sene F1'in ana partneri olmuştu ve bunun dışında 3 yarışın isim sponsoru oldu.

Suudi Arabistan GP, Singapur GP'nin ardından takvimdeki ikinci gece yarışı olacak.

F1 CEO'su Chase Carey, "Suudi Arabistan'ın 2021 sezonunda Formula 1'e girişinin heyecanını yaşıyor ve son günlerdeki söylentilerin ardından duyurularını memnuniyetle karşılıyoruz."

"Suudi Arabistan, son senelerde birçok büyük organizasyonun düzenlenmesiyle hızlı bir şekilde spor ve eğlence merkezi olan bir ülke. Gelecek sezondan itibaren Formula 1'in orada yarışacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

"O bölge bizim için çok büyük öneme sahip. Suudi popülasyonunun % 70'inden fazlası 30 yaşın altında. Yeni taraftarlara ulaşma potansiyeli ve tüm dünyadaki mevcut taraftarlarımızı bu inanılmaz ve tarihi lokasyonla tanıştırma fırsatı nedeniyle heyecanlıyız."

"Gelecek haftalarda 2021 takvimi taslağının tamamını yayınlayacağız. Ardından bu takvim onaylanması için Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gönderilecek." dedi.

F1, Suudi Arabistan'da düzenlenen uluslararası motor sporları etkinliklerinin sonuncusu olacak. İki sene önce Formula E, geçen sene ise Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmişti.