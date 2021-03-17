Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Suudi Arabistan, bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Cidde Cadde Pisti'ni yarın tanıtacak.
Suudi Arabistan, geçen yılın sonunda yaptığı anlaşmayla beraber yeni sezonda Formula 1'e ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.
İlk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, F1 yarışını ilk birkaç yılda Cidde'deki bir cadde pistinde yapmayı, ardından da normal bir yarış pistinde düzenlemeyi planlıyor.
Şimdiye kadar Cidde Cadde Pisti'yle alakalı herhangi bir görüntü paylaşımı olmadı ve pist düzeninin nasıl olacağı bilinmiyor.
Ancak F1 ve Suudi Arabistan organizatörleri, geçişe elverişli olacak iyi bir pist düzeni hazırlamaya odaklandılar.
Dün Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Cidde Cadde Pisti'ne dair ilk görüntüler yarın yayınlanacak.
Böylelikle pist düzenine dair ilk görüntü ortaya çıkmış olacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak
paylaşım
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