Süspansiyon/vites kutusunu da kapsayacak Alpine-Mercedes ortaklığı 2025'te başlayabilir!

Fransız üretici, son haftalarda Formula 1'de kendi güç ünitesine milyonlarca dolar yatırım yapmanın kendileri için en mantıklı çözüm olup olmadığını sorguluyordu ve bu kapsamda Renault F1 motor projesinin geleceği belirsizdi.

Audi'nin, Renault'nun mevcut yakıt ve yağ partneri BP/Castrol ile özel bir anlaşma imzaladığını duyurmasıyla projenin geleceğine ilişkin şüpheler daha da arttı.

Alpine F1'in yeni danışmanı Flavio Briatore, Alpine'in başarılı olabilmek için en iyi şansının müşteri motoru anlaşması yapmak olduğunu düşünüyordu ve bu kapsamda diğer üreticilerle temas kurmaya başlamıştı.

Bu görüşmeler şimdi sadece Mercedes'i içerecek şekilde azaldı. Motorsport.com, iki taraf arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiğini ve Briatore'nin anlaşmayı sonuçlandırmak için Macaristan'da birden fazla kez Mercedes misafirhanesine gittiğini öğrendi.

Nihai sözleşme imzalanmamış olsa da, üst düzey kaynaklar anlaşmanın ana hatlarının prensipte kabul edildiğini ve şimdi ayrıntıların görüşüleceğini doğruladılar.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sürecin bu sonraki aşaması birkaç hafta sürebilir hatta daha da uzayabilir. Alpine temelde Mercedes ile Aston Martin'e benzer bir anlaşma yapma hedefinde.

İngiliz ekip şu anda Mercedes'ten motorun yanı sıra, arka süspansiyon ve vites kutusu alıyor. Bu, iki takımın aynı arka tarafa sahip olduğu anlamına geliyor.

Alpine ve Mercedes arasındaki görüşmeler, yeni motorlara geçiş yapılacak yıl olan 2026 üzerinde dönüyor.

Ancak kaynaklar, anlaşmanın yeterince erken yapılması halinde ortaklığın 2025 yılında başlama ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyor.

Bu, Alpine'in 2025 yılında daha fazla çalışma yapmasını gerektirecek fakat Renault motorunun güç eksikliği göz önüne alındığında, performans anlamında zaten çok iyi bir adım atmış olacaklar.

Ne Mercedes ne de Alpine konuyla ilgili yorum yapmadı ancak geçtiğimiz günlerde Mercedes patronu Toto Wolff bir müşteri motoru anlaşmasına açık olduğunu açıkça belirtti.