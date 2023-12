Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

Salı günü, F1 Akademisi CEO'su ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'un eşi, FIA Uyum Departmanı tarafından bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Bu haber, Toto Wolff'un Formula 1 takım patronları arasında yapılan bir toplantıda, Susie Wolff'un teorik olarak daha fazla erişime sahip olabileceği Formula 1 Yönetim bilgilerinden gelebilecek yorumları dile getirdiğine dair oldukça şüpheli medya haberlerinin ardından geldi.

F1 ve Mercedes bu iddiayı kınadı ve devam eden soruşturmayı yeterince duyurmadığı için FIA'yı hedef aldı.

Susie Wolff, konunun 'korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan' kaynaklandığını açıklayarak, başka nedenlerin de söz konusu olduğunu öne sürdü.

Bu durum, FIA'ya herhangi bir şikayette bulunduklarını reddeden ortak bir açıklama yayınlayan dokuz F1 takımının neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterisine yol açtı.

Görünüşte Toto Wolff'un bilgiye erişiminden şikayetçi olan bir takım patronunun soruşturmayı başlattığı söylendiğinden, konuyu neden resmileştirdiğini açıklaması için FIA üzerinde büyük bir baskı oluştu.

Ancak perşembe günü, FIA sadece soruşturmanın devam etmeyeceğini ve FOM süreçlerinin herhangi bir bilgi çatışmasına karşı koruma sağlayacak kadar sağlam olduğunu söylemekle yetindi.

Yapılan açıklamada, "Formula 1 Yönetiminin F1 Davranış Kuralları ve F1 Çıkar Çatışması Politikasının gözden geçirilmesi ve olası çatışmaların azaltılması için uygun koruyucu önlemlerin alındığının teyit edilmesinin ardından FIA, FOM'un uyum yönetim sisteminin gizli bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesini önleyecek kadar sağlam olduğu konusunda tatmin olmuştur."

"FIA, herhangi bir kişiyi ilgilendiren etik veya disiplin soruşturması açısından devam eden bir soruşturma olmadığını teyit edebilir."

"Düzenleyici kurum olarak FIA'nın küresel motor sporlarının dürüstlüğünü koruma görevi vardır. FIA dürüstlük ve adalete olan bağlılığını bir kez daha teyit eder." denildi.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff