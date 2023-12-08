Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

Salı günü, F1 Akademisi CEO'su ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'un eşi, FIA Uyum Departmanı tarafından bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Bu haber, Toto Wolff'un Formula 1 takım patronları arasında yapılan bir toplantıda, Susie Wolff'un teorik olarak daha fazla erişime sahip olabileceği Formula 1 Yönetim bilgilerinden gelebilecek yorumları dile getirdiğine dair oldukça şüpheli medya haberlerinin ardından geldi.

F1 ve Mercedes bu iddiayı kınadı ve devam eden soruşturmayı yeterince duyurmadığı için FIA'yı hedef aldı.

Susie Wolff, konunun 'korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan' kaynaklandığını açıklayarak, başka nedenlerin de söz konusu olduğunu öne sürdü.

Bu durum, FIA'ya herhangi bir şikayette bulunduklarını reddeden ortak bir açıklama yayınlayan dokuz F1 takımının neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterisine yol açtı.

Görünüşte Toto Wolff'un bilgiye erişiminden şikayetçi olan bir takım patronunun soruşturmayı başlattığı söylendiğinden, konuyu neden resmileştirdiğini açıklaması için FIA üzerinde büyük bir baskı oluştu.

Ancak perşembe günü, FIA sadece soruşturmanın devam etmeyeceğini ve FOM süreçlerinin herhangi bir bilgi çatışmasına karşı koruma sağlayacak kadar sağlam olduğunu söylemekle yetindi.

Yapılan açıklamada, "Formula 1 Yönetiminin F1 Davranış Kuralları ve F1 Çıkar Çatışması Politikasının gözden geçirilmesi ve olası çatışmaların azaltılması için uygun koruyucu önlemlerin alındığının teyit edilmesinin ardından FIA, FOM'un uyum yönetim sisteminin gizli bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesini önleyecek kadar sağlam olduğu konusunda tatmin olmuştur."

"FIA, herhangi bir kişiyi ilgilendiren etik veya disiplin soruşturması açısından devam eden bir soruşturma olmadığını teyit edebilir."

"Düzenleyici kurum olarak FIA'nın küresel motor sporlarının dürüstlüğünü koruma görevi vardır. FIA dürüstlük ve adalete olan bağlılığını bir kez daha teyit eder." denildi.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Ancak Susie Wolff, bu yanıtın gerekenden daha sönük kaldığına inanıyor. Bir sosyal medya paylaşımında buna cevaben Susie Wolff, "İlk tepkim: 'Bu kadar mı?' oldu."

Wolff, FIA'nın başından beri kendisiyle doğrudan temasa geçmediğini, soruşturmayla ilgili 'asılsız' açıklamanın kamuoyuna duyurulma şeklinin ise internette tacizlere yol açtığını sözlerine ekledi. Wolff bu nedenle 'bu kampanyayı kimin başlattığı ve medyayı kimin yanlış yönlendirdiği' sorularının yanıtlanmasını istiyor.

Susie Wolff, "İki gündür kamuoyunda ve arka plandaki brifinglerde dürüstlüğümle ilgili imalarda bulunuldu ancak FIA'dan hiç kimse benimle doğrudan konuşmadı."

"Bir başkasına yönelik başarısız bir saldırıda ikincil zarar görmüş ya da kişisel olarak beni itibarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir girişimin hedefi olmuş olabilirim. Ancak itibarımın asılsız bir basın açıklamasıyla sorgulanmasına izin vermeyecek kadar çok çalıştım."

"Spor olarak uzun bir yol kat ettik. Formula 1 takımlarının birleşik desteği için son derece müteşekkirim. F1 ve FIA'da sporumuzun çıkarlarını en iyi şekilde gözeten çok sayıda tutkulu kadın ve erkekle birlikte çalıştım."

"Ancak bu olay şu ana kadar şeffaflık ya da hesap verebilirlik olmadan gerçekleşti. İşim ve ailem hakkında internette hakarete uğradım. Kendime gözdağı verilmesine izin vermeyeceğim ve bu kampanyayı kimin başlattığını ve medyayı kimin yanlış yönlendirdiğini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım."

"Bu hafta yaşananlar yeterince iyi değil. Bir spor dalı olarak daha iyisini talep etmeliyiz ve bunu hak ediyoruz." dedi.