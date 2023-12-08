Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

Susie Wolff, sözde bir çıkar çatışmasına yönelik asılsız bir soruşturma başlatarak insanları yanlış yönlendiren FIA'yı iletişim, şeffaflık ve hesap verebilirlikten yoksun olmakla suçladı.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yayın tarihi
Susie Wolff speaks at the Financial Times Business of F1 Forum 2023

Salı günü, F1 Akademisi CEO'su ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'un eşi, FIA Uyum Departmanı tarafından bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Bu haber, Toto Wolff'un Formula 1 takım patronları arasında yapılan bir toplantıda, Susie Wolff'un teorik olarak daha fazla erişime sahip olabileceği Formula 1 Yönetim bilgilerinden gelebilecek yorumları dile getirdiğine dair oldukça şüpheli medya haberlerinin ardından geldi.

F1 ve Mercedes bu iddiayı kınadı ve devam eden soruşturmayı yeterince duyurmadığı için FIA'yı hedef aldı.

Susie Wolff, konunun 'korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan' kaynaklandığını açıklayarak, başka nedenlerin de söz konusu olduğunu öne sürdü.

Bu durum, FIA'ya herhangi bir şikayette bulunduklarını reddeden ortak bir açıklama yayınlayan dokuz F1 takımının neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterisine yol açtı.

Görünüşte Toto Wolff'un bilgiye erişiminden şikayetçi olan bir takım patronunun soruşturmayı başlattığı söylendiğinden, konuyu neden resmileştirdiğini açıklaması için FIA üzerinde büyük bir baskı oluştu.

Ancak perşembe günü, FIA sadece soruşturmanın devam etmeyeceğini ve FOM süreçlerinin herhangi bir bilgi çatışmasına karşı koruma sağlayacak kadar sağlam olduğunu söylemekle yetindi.

Yapılan açıklamada, "Formula 1 Yönetiminin F1 Davranış Kuralları ve F1 Çıkar Çatışması Politikasının gözden geçirilmesi ve olası çatışmaların azaltılması için uygun koruyucu önlemlerin alındığının teyit edilmesinin ardından FIA, FOM'un uyum yönetim sisteminin gizli bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesini önleyecek kadar sağlam olduğu konusunda tatmin olmuştur."

"FIA, herhangi bir kişiyi ilgilendiren etik veya disiplin soruşturması açısından devam eden bir soruşturma olmadığını teyit edebilir."

"Düzenleyici kurum olarak FIA'nın küresel motor sporlarının dürüstlüğünü koruma görevi vardır. FIA dürüstlük ve adalete olan bağlılığını bir kez daha teyit eder." denildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Ancak Susie Wolff, bu yanıtın gerekenden daha sönük kaldığına inanıyor. Bir sosyal medya paylaşımında buna cevaben Susie Wolff, "İlk tepkim: 'Bu kadar mı?' oldu."

Wolff, FIA'nın başından beri kendisiyle doğrudan temasa geçmediğini, soruşturmayla ilgili 'asılsız' açıklamanın kamuoyuna duyurulma şeklinin ise internette tacizlere yol açtığını sözlerine ekledi. Wolff bu nedenle 'bu kampanyayı kimin başlattığı ve medyayı kimin yanlış yönlendirdiği' sorularının yanıtlanmasını istiyor.

Susie Wolff, "İki gündür kamuoyunda ve arka plandaki brifinglerde dürüstlüğümle ilgili imalarda bulunuldu ancak FIA'dan hiç kimse benimle doğrudan konuşmadı."

"Bir başkasına yönelik başarısız bir saldırıda ikincil zarar görmüş ya da kişisel olarak beni itibarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir girişimin hedefi olmuş olabilirim. Ancak itibarımın asılsız bir basın açıklamasıyla sorgulanmasına izin vermeyecek kadar çok çalıştım."

"Spor olarak uzun bir yol kat ettik. Formula 1 takımlarının birleşik desteği için son derece müteşekkirim. F1 ve FIA'da sporumuzun çıkarlarını en iyi şekilde gözeten çok sayıda tutkulu kadın ve erkekle birlikte çalıştım."

"Ancak bu olay şu ana kadar şeffaflık ya da hesap verebilirlik olmadan gerçekleşti. İşim ve ailem hakkında internette hakarete uğradım. Kendime gözdağı verilmesine izin vermeyeceğim ve bu kampanyayı kimin başlattığını ve medyayı kimin yanlış yönlendirdiğini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım."

"Bu hafta yaşananlar yeterince iyi değil. Bir spor dalı olarak daha iyisini talep etmeliyiz ve bunu hak ediyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mercedes, FIA'nın Wolff'a yaşattığı itibar kaybı nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor
Sonraki haber Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
F1, FIA ve Extreme H serileri, Hidrojen Çalışma Grubu kurdular

F1, FIA ve Extreme H serileri, Hidrojen Çalışma Grubu kurdular

Formula 1

F1, FIA ve Extreme H serileri, Hidrojen Çalışma Grubu kurdular F1, FIA ve Extreme H serileri, Hidrojen Çalışma Grubu kurdular

McLaren, kendisine sert davranmayı bırakması için Norris'e yardım etmeye çalışıyor

McLaren, kendisine sert davranmayı bırakması için Norris'e yardım etmeye çalışıyor

Formula 1

McLaren, kendisine sert davranmayı bırakması için Norris'e yardım etmeye çalışıyor McLaren, kendisine sert davranmayı bırakması için Norris'e yardım etmeye çalışıyor

Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi

Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi

Formula 1

Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi

Son Haberler

Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"

Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"

F1 Formula 1

Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu" Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"

Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"

Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"

MGP MotoGP

Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var" Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"

Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"

Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"

F1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde" Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"

Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

F1 Formula 1

Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol