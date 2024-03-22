Susie Wolff, FIA'nın hatalarını "halının altına süpürmesine" izin vermeyecek

Susie Wolff bu hafta yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayında kendisine yöneltilen asılsız iddialar nedeniyle Fransız mahkemelerinde motor sporlarının yönetim organı aleyhine suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Bu, FIA'nın Wolff'un F1 Akademisi genel müdürü olarak görev yaptığı sırada gizli bilgileri kocasına aktardığı iddialarını araştırdığına dair bir açıklama yayınlamasıyla ilgiliydi.

FIA'nın kamuoyuna yaptığı açıklamanın şekli ve Wolff'ların kimliğinin ortaya çıkarılma biçimi büyük bir üzüntüye neden oldu ve bu da mahkemede dava açılmasına yol açtı.

Konuyu yasal yollara taşıma kararı Lewis Hamilton'ın desteğini aldı ve Toto Wolff, eşinin FIA'nın neden böyle davrandığını ortaya çıkarmak için sonuna kadar gitmeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

Wolff Sky'a verdiği demeçte, "Her şeyden önce Susie güçlü bir kadın. Kimseden bir şey almaz. Ve her zaman olduğu gibi, inançlarının ve değerlerinin peşinden gider - ve buradaki durum da bu."

"Bu konuda çok duygusuz ve pragmatik. Yanlış yapıldığını düşünüyor ve mahkemenin de bunu duyması gerekiyor. Hiçbir şey onu bu yoldan döndüremez. Onun karakteri böyle."

"Diğer taraftan, tüm yıl boyunca şeffaflık [eksikliği] vakalarından ve harika olmayan çeşitli diğer faktörlerden bahsettiğimiz gerçeği var. Lewis de buna atıfta bulunuyor."

"Sporun büyüklüğünden ve nerede olduğumuzdan bahsetmeliyiz, diğer şeylerden değil, ama buna işaret edilmesi gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

FIA, Wolff meselesiyle ilgili soruşturmasını başlattıktan sadece 48 saat sonra soruşturmayı geri çekse de, harekete geçmesine neden olan şey hakkında özür ve açıklama yapmadı. Bu durum, Wolff'ların hoşuna gitmedi.

FIA'nın Wolff'lara karşı yapıldığını öne sürdüğü takım şikayetlerinin gerçekliği konusunda şüpheler ve FIA soruşturmasını başlatan orijinal hikayenin kaynağı hakkında da sorular var.

FIA'nın neden böyle bir yol izlediği konusunda şu ana kadar herhangi bir özür ya da açıklama yapmamış olması nedeniyle Toto Wolff, şu anda önemli olanın gerçekte ne olduğuna dair yanıtlar almak olduğunu söyledi.

Toto, "Bence Susie, daha önce de söylediğim gibi, bu süreci aylar önce başlattı. Bana kalırsa bunu çok özenli bir şekilde yaptı ve sonuna kadar gidecek."

"Bence onun için en önemli şey ne olduğunu bulmak. İnsanların hesap verebilirliği ve sorumluluğu üstlenmesi ve olayların halının altına süpürülmemesi."

"Bence Susie'nin durumu ya da diğer takımlarla ilgili bazı vakalar olsun, spor olarak bunu her alanda yapmamız gerekiyor."

"Bence bu sporun çok büyük bir platformu var, çok iyi gidiyoruz ve belki de bazen bunu sporumuzun yargı alanlarından çıkarıp gerçek dünyaya taşımamız ve ne yaptığını görmemiz gerekiyor." dedi.

Wolff, yasal işlemin F1'in yönetimi için bir oyun değiştirici olarak hareket edeceğini düşünmediğini, ancak ilgili kişilerin arkalarına yaslanıp kendilerine karşı alınan bazı eylemleri kabul edemeyecekleri zamanlar olduğunu söyledi.

"Dönüm noktası diye bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece, belli bir aşamada, bu darbeleri alıp kabullenmememiz gerektiğini düşünüyorum."