Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli"

DTM'de ve Williams test pilotu olarak geçirdiği dönemlerin ardından 2015 yılında yarış kariyerini geride bırakan Wolff, Venturi Formula E takımının takım patronu ve CEO'su oldu.

Bu görevinden 2022 yılı sonunda ayrılan Wolff, şu anda F1'in öncülüğünü yaptığı ve kadın yarış pilotlarının belirlenmesine yardımcı olmayı ve onlara motor sporları basamaklarını tırmanma fırsatı vermeyi amaçlayan Formula 1 Academy adlı yeni bir girişime odaklanıyor.

Wolff, İspanya Grand Prix'si hafta sonu boyunca Sky F1 ile bir araya geldi ve Lella Lombardi'nin Montjuic Park'taki 1975 İspanya Grand Prix'sinde yarım puan almasından bu yana bir kadın yarış pilotunun bu sporda puan alamadığına dikkat çekti.

"Bu gerçekten iç karartıcı bir istatistik."

"Yıllar boyunca sporda ilerlemeye çalışan çok fazla kadın olmadı. Motor sporlarında kadın katılımı hiçbir zaman %5'in üzerine çıkmadı, dolayısıyla bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bence Formula 1 Academy ile gelecek nesle ilham verebilir ve etkili bir değişim yaratmaya çalışabiliriz çünkü kesinlikle uzun zamandır gridde bir kadın yer almıyor."

Wolff, Formula 1 ile olan uyumun Formula Academy'deki yarışçıların önde gelen motor sporları liderleri tarafından daha fazla görünürlük kazanmasını sağlayacağını umuyor.

Susie Wolff and James Allen speak at the Financial Times Business of F1 Forum 2023 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu genç sürücülerin yarış zaferleri için sıkı bir mücadele verdiğini görmekten gurur duydum, gerçekten harika yarışlar oldu."

"Şimdiden üç yarış ve çok farklı kazananımız olduğunu görmek gerçekten harika bir yolculuk oldu. Takımlar da onları olabilecekleri en iyi yarış pilotları olarak yetiştirmek için inanılmaz derecede zorluyorlar."

"Kadın sporlarında uzun zaman alan ama şimdi gerçekten ivme kazanan bir büyüme gördük ve dünyanın en büyük küresel spor platformlarından birine katıldığımız için inanılmaz şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"F1'in sahip olduğu izleyici kitlesine ulaşmak için katılıyoruz, tabii ki yayıncılarından büyük destek alıyoruz. Böylece bu geniş kitleye ulaşıyoruz; bu da farkındalık yaratma ve gelecek nesillere ilham verme açısından çok faydalı olacak."