Susie Wolff, F1 Academy'nin başına geçti

Haberi dinle

Formula 1, 2022'nin Kasım ayında bu yıl itibariyle F1 Academy'i hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu, genç kadın yetenekler için kurulmuş yepyeni bir kategori olarak açıklanabilir.

Bu şekilde kadınlar, erkeklerin egemen olduğu bir sporun zirvesine daha hızlı ilerleyebilecekler.

Şimdi F1, bu sürece rehberlik etmesi için kilit bir kadını işe aldı. Geçmişte Williams'ın F1 programında bulunan ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'un da eşi olan Susie, F1 Academy'nin yeni genel müdürü oldu.

Motor sporlarındaki kadınlar için çok fazla anlam ifade eden Wolff, daha önce Venturi'nin Formula E takımında CEO olarak görev yapıyordu.

Wolff bu görevinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ile doğrudan temas halinde olacak. Wolff'un sorumluluğu, yetenekli kadınları geliştirmek ve F1'e doğru giden yolda, kendilerine yardım etmek olacak.

Wolff şunları söyledi: "F1 Academy, kadın yetenekleri bulup, hem pistte hem de pist dışında motor sporlarının zirvesine giden yolda kendilerine yardımcı olacak bir yapı oluşturuyor ve sektörümüzde bir şeyleri değiştirme şansı sunuyor."

"Önümüzde yapılacak çok iş var ama bu işi doğru şekilde yapmak adına büyük kararlılık görüyorum. F1 Academy'nin anlamı, yarışların ötesine geçiyor."

"Burası, dünyanın dört bir yanındaki kadınlara hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda ilham verip, yetenek, tutku ve adanmışlıkla, her şeyin üstesinden gelebileceklerini fark etmelerini sağlayabilir."

"Bu aynı zamanda kendi kariyerimde yeni ve önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Bunu, çeşitliliğe olan tutkumdan edindiğim deneyimle birleştireceğim."

"Hem kişisel hem de profesyonel anlamda benim için çok şey ifade eden bu görevle ilgili duyduğu güven için Stefano'ya teşekkür ediyorum."

Domenicali de Wolff'u bu göreve getirmekten çok memnun.

"Susie, hem bir sürücü hem de bir takım patronu olarak motor sporlarının en üst seviyelerine ulaşmak için neler gerektiğini çok iyi anlıyor."

"Susie, bizim ve sürücülerin faydalanacağı zengin bir deneyim ve bilgi birikimine sahip."

F1 flag flies in the morning Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images