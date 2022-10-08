Sürüklenmeden şikayetçi olan Russell: "Düzlüklerde Red Bull'a 0.8 saniye kaybediyoruz"

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Dün ıslak zeminde ve yağmurlu koşullarda gerçekleştirilen antrenman turlarında hızlı bir görüntü çizen ve 2. antrenman seansında 1-2 yapan Mercedes, bugün yağmurun durmasıyla zirveden uzaklaştı.

Mercedes'in zirveden uzaklaşması beklenen bir şeydi ama bugün özellikle de Russell, liderlerin çok gerisinde kaldı ve Alpine pilotlarına da geçilerek 8. sırayı aldı.

Russell'ın da belirttiği gibi, Mercedes'in bu kadar geride kalmasının en büyük nedenlerinden biri aracın aerodinamik verimlilik anlamında zayıf olması.

Suzuka, hem yüksek yere basma gücü gerektiren hem de uzun düzlüklerin bulunduğu bir pist. Mercedes virajlarda güçlü olabilmek için araca yere basma gücü eklese ve virajlarda nispeten rekabetçi olsa da aracın sürüklenmesi fazla olduğundan düzlüklerde fazlasıyla zaman kaybediliyor.

Sıralama turlarını 8. sırada tamamlayan Russell da Suzuka'nın W13'ün zayıf yönlerini ortaya çıkardığını düşünüyor.

İngiliz pilot, "Bu yıl genel olarak aerodinamik verimlilik konusunda en iyi takım değildik, oldukça yüksek sürüklenmeye sahibiz. Burası, yüksek yere basma gücü gerektiren ve aynı zamanda uzun düzlüklere sahip olan ilk pistti. Normalde yüksek yere basma gücü gerektiren pistlere baktığınızda, düzlükler o kadar uzun olmuyorlar."

"Bu yüzden düzlüklerde çok ama çok zaman kaybetmiyorsunuz ancak burası hem yüksek yere basma gücü gerektiriyor hem de düzlükler uzun. Yani bugün Red Bull'a düzlüklerde 0.7 ya da 0.8 saniye kaybediyorduk."

"Bu pist bizim zayıf noktalarımızı gözler önüne serdi."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Dünün ardından bir düşüş bekliyorduk ama bu kadar zorlu geçmesini de beklemiyorduk. Elbette pole pozisyonu mücadelesinde olmayı beklemiyorduk, pole pozisyonunda olmamız için bize spesifik olarak uyacak pistler gerek."

"Ancak liderlerin bu kadar gerisinde olmayı, Alpine'lerin bu kadar arkasında olmayı da beklemiyorduk. Ancak bu sezon ilk defa böyle bir şey olmuyor."

"Alpine ya da McLaren fark etmiyor, onlara geçilebiliyoruz ve bu sezon zor cumartesi günleri geçiriyoruz." dedi.

Russell, dün yağan yağmurun pek bir şey değiştirdiğini düşünmüyor.

"Bence dün yağmur yağması ve az veri toplanabilmesi pek bir şey değiştirmedi. Dün yağmur yağmasaydı sadece yarın en iyi stratejinin ne olacağı hakkında daha çok veri toplardık."

"Bence yarın birçok farklı strateji opsiyonu olabilir ancak yarın yağmur yağarsa, bu işleri karmaşık hâle getirecek."

"Dürüst olmak gerekirse, yarın yağmur yağmasını istemem çünkü yağmur yağarsa DRS olmaz. DRS olmazsa da kimseyi geçemeyiz. Dün ıslak zeminde lastik aşınması çok fazlaydı. Evet, yağmur fırsatlar yaratıyor ama fazlasıyla yağmur yağan ve sıkıcı geçen yarışlar da oluyor. Singapur'da bunu biraz gördük."

"Yarının neler getireceğini kim bilebilir?"

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images