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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Sürücüler, Mugello’nun korkulduğu kadar sıkıcı olmayacağı konusunda umutlu

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Sürücüler, Mugello’nun korkulduğu kadar sıkıcı olmayacağı konusunda umutlu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Formula 1 sürücüleri, Toskana Grand Prix’sinin korkulduğu kadar sıkıcı olmaması konusunda umutlular.

Mugello pistinin yüksek hızlı doğası ve kıvrımlı bölümleri çok fazla geçiş fırsatı oluşturmuyor ve bu sebeple yarışın sıkıcı olabileceği endişeleri var.

Ancak pistte gerçekleştirilen F3 ve F2 yarışlarının müthiş mücadelelere sahne olması, F1 sürücülerinin umutlarını arttırdı.

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, güçlü DRS kombinasyonunun ve virajlardaki farklı çizgi kullanımlarının, geçiş konusundaki algıları değiştirdiğini düşünüyor.

Ricciardo, “Şu anda biraz daha umutluyum. DRS iyi gözüküyor ve çokça yüksek hızlı viraj olduğu için ve uzun oldukları için iç taraftan da gidebilirsiniz, dış taraftan da. Farklı viraj çizgileri var.”

“Bunun, kirli havadan kaçınmamıza ve turun sonunda DRS’yi yakalamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Özetlemek gerekirse, çok heyecanlanmak istemiyorum. Ancak beklediğimiz kadar sıkıcı olmayabilir. Bu iyi bir haber olur.” dedi.

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Lewis Hamilton da Ricciardo’nun görüşlerine katıldı ve virajların doğasının farklı seçenekler sunduğunu, yüksek lastik aşınmasının takımları iki pit stop yapmaya zorlayabileceğini söyledi.

Pole pozisyonunun sahibi Hamilton, “Lastik sıcaklıkları, daha yüksek aşınma anlamına gelebilir. Virajlar çok uzun ve farklı çizgiler kullanabilirsiniz, ki bunu seviyorum.”

“12. virajda farklı bir çizgi izleyebilirsiniz. İlk ve son virajda da öyle. Bunun, yarışı daha iyi hale getirebileceğinden umutluyum.” ifadelerini kullandı.

Yarışa ikinci sıradan başlayacak Valtteri Bottas ise, “Hafta sonuna gelirken, geçiş yapmanın neredeyse imkansız olacağını düşünüyorduk. Ancak antrenman seanslarında, pistin çok geniş olduğunu, virajlarda farklı çizgiler izlenebileceğini ve böylece kirli havadan kaçınılabileceğini gördük. Umarım böyle olur.”

“Start noktasından ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ve umarım startta rüzgar önden eser ve bana fayda sağlar.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İtalya GP’nin galibi Pierre Gasly, lastik aşınması antrenmanlardakine göre daha fazla olursa, yarışın ilginç hale gelebileceğini söyledi.

Gasly, “Lastik aşınmasının gerçek bir zorluk olacağını, özellikle de yüksek hızlı virajların olduğu bu pistte yüksek pist sıcaklığının lastiğe çok fazla yük bindireceğimizi düşünüyorum.”

“Kilit noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Umarım düşündüğümüzden daha fazla geçiş olur. Çünkü buraya gelirken, sıralama turlarının çok, çok önemli olduğundan emindik.”

“Ancak diğer kategorilere bakarsak, geçiş yapmanın imkansız olmadığını gördük. Bu yüzden, tahmin ettiğimizden daha heyecanlı göründüğünü düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Jonathan Noble

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