Pilotlar, Miami pistindeki "Mickey Mouse" şikanını eleştirdiler

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Hard Rock Stadium kampüsü içerisine tasarlanan Miami International Autodrome, pazar günü ilk grand prix'sine ev sahipliği yapacak.

Pistte, bir dizi klasik F1 virajından esinlenildi ve yüksek hızlı bölümleri uzun bir düzlük takip ederken, ikinci sektöre girerkenki düşük hızlı bölümler, dalgalı bir bölümle birleşiyor.

Fakat düşük hızlı bölümdeki şikan, şimdiye kadar sürücülerin spin attıkları ve hata yaptıkları bir yer oldu.

Ricciardo, Miami'nin "diğer pistler gibi olmadığını" ve tasarımcıların eşsiz bir şey yapmakta "iyi bir iş" çıkardıklarını söyleyerek genel olarak pist düzeninden memnun olduğunu belirtti. Avustralyalı pilot ayrıca, düşük hızlı bölümlerin biraz fazla dar olduğunu da sözlerine ekledi.

Ricciardo, "Mickey Mouse yaklaşımının biraz aşırıya kaçtığını düşünüyorum."

"Bu araçlar günümüzde çok büyükler ve daha önce bunu söylemişim: pistler genişlemiyor ama araçlar genişliyor. Bu yüzden bazı yerler çok dar."

"Pist bir stadyumun etrafına inşa edildi bu yüzden her şeyi yapmak için açık bir alan yoktu. Yani eminim ki yapabilecekleri şeylerin bazı sınırlamaları vardır." dedi.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris de pistin "potansiyeli iyi" olduğu için genel olarak memnun olduğunu ama şikanın "gelişigüzel" olduğunu söyledi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat Norris, pistin, otoyolun altından güvenli bir şekilde geçmesi için 14. ve 15. virajlardaki şikanları çıkarmanın uygun olmayacağının farkında.

Norris, "Yukarıdaki köprü yüzünden bunun imkansız olduğu söylendi."

"Araçların sadece belirli bir hızda gitmesine izin veriliyor bu yüzden şikan koymak zorunda kalmışlar. Nedeninin bu olduğunu söylediler. Belki de buna mecbur kaldılar."

"Umarım öyle değildir. Bunun dışında başka bir yol olduğuna eminim. Fakat Daniel'ın söylediği gibi çok fazla seçenek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, bazı yerlerde "biraz fazla tümsekli" olsa da pisti "çok eğlenceli" bulduğunu söyledi ve şikanı, Formula E ile kıyaslayarak McLaren pilotlarına hemfikir oldu.

Gasly, "1., 3., ve 5. virajlar oldukça tümsekli ama sonrasındaki yüksek hızlı bölümü gerçekten sevdim."

"Kerblerin üzerinden geçebiliyorsunuz ve çok hızlı olabiliyorsunuz. O kısım çok güzel."

"Formula E şikanının pek hayranı değilim, çok dar bir şikan. Özellikle sahip olduğumuz araçlarla, yüksek hızlı virajları tercih ederim."

"Fakat genel olarak, sürmesi çok iyi bir pist." dedi.

Lewis Hamilton, sıralamanın ardından Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Miami'deki bu pisti gerçekten sevdim. Daha iyi olabilecek tek yer şikan ama bunun dışında bayıldım!"