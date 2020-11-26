Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
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Sürücüler, dördüncü virajın çıkışında pist dışına çıkmaları ve avantaj kazanmaları halinde tur zamanlarının silineceği konusunda uyarıldılar.
FIA, her yarış öncesinde sürücüleri belirli virajlarda pist dışına taşıp avantaj kazanmamaları konusunda uyarıyor.
Bahreyn GP öncesi sürücülere Sakhir Pisti ile alakalı bazı uyarılar yapıldı.
FIA Yarış Direktörü Michael Masi tarafından sürücülere gönderilen mektupta, dördüncü virajın çıkışında dört tekerlekle birden pist dışına taşıp, avantaj kazanan sürücülerin tur zamanlarının silineceği belirtildi.
Takımlar ihlaller konusunda anında bilgilendirilecekler.
Yarışta bir sürücü, pist limitlerinin üç kez ihlal etmesi durumunda ilk önce siyah-beyaz bayrak sallanacak ve sonraki ihlallerde hakemler tarafından ceza verilecek.
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|Bahreyn GP Biletler
|Editör
|Kemal Şengül
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Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
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