Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"
Formula 1'in önde gelen sürücüleri, Abu Dhabi Grand Prix'sinde DRS'nin çalışmamasının, neden DRS'ye ihtiyaç olduğunu gösterdiğine inanıyorlar.
Abu Dhabi'de yarışın başlamasının ardından tam DRS'nin aktif edileceği an bir sorun ortaya çıktı. Zaman ekranlarına DRS'nin kullanılamayacağı, çünkü yarış yönetiminin araçlara sinyal gönderemediği bilgisi verildi. Normalde 2. turun sonunda açılması gereken DRS ancak 18. turdan itibaren kullanıldı.
Her ne kadar bazı taraftarlar ve pilotlar DRS'nin kaldırılmasını istese de, önde gelen isimler DRS'nin şu anda Formula 1 için ne kadar gerekli olduğunu Abu Dhabi'de gördüklerini düşünüyorlar.
Motorsport.com'a konuşan Daniel Ricciardo, "Bence DRS olmaması yarışı daha da sıkıcı hale getirdi! Bazı pistlerde ihtiyacınız oluyor ve bu, o pistlerden birisi. Monza gibi pistlerde onsuz olabilir, ama bence iyi bir şey."
"Bazılarının biraz yapay olduğunu söyleyeceğine eminim. Ama buna ihtiyacımız var. Özellikle de bu hızlara sahip bu araçlarda bu gerekiyor. Aksi taktirde geçiş olmaz. Yani tanrı DRS'yi korusun!" dedi.
Yarışın son turunda Nico Hulkenberg'i güzel bir atakla geçen Carlos Sainz da Ricciardo'nun görüşüne destek verdi.
"DRS'siz Formula 1'de geçiş yapmanın mümkün olmadığını gördüğümüz günlerden birisi. Yani modern F1'de DRS'ye çok ihtiyaç var. Umarım 2021'de buna ihtiyacımız kalmayacak çünkü bunu hiçbirimiz sevmiyoruz. Ama şu anda Formula 1'de geçiş yapmak istiyorsak DRS'ye ihtiyacımız var."
DRS'nin kaplı olduğu dakikalarda, orta gruptaki bazı isimlerin arkasında kalan Valtteri Bottas da bu sistemin önemli olduğunu söyledi.
"Podyuma yaklaşma ve öndekilere yaklaşma konusunda çok istekliydim, bunun olmaması can sıkıcı. Benim durumumda atağa kalmak ve tempo yakalamak istedik, ama savunan pilotlar DRS olmadığı için mutlulardı. Yani durum zordu. Formula 1'deki mevcut araçlarla bence bu iyi bir şey. Ama umarım 2021'de belki de bundan kurtulabiliriz."
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|Editör
|Jonathan Noble
Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"
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