Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"

paylaşım
yorumlar
Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Ara 2019 14:25

Formula 1'in önde gelen sürücüleri, Abu Dhabi Grand Prix'sinde DRS'nin çalışmamasının, neden DRS'ye ihtiyaç olduğunu gösterdiğine inanıyorlar.

Abu Dhabi'de yarışın başlamasının ardından tam DRS'nin aktif edileceği an bir sorun ortaya çıktı. Zaman ekranlarına DRS'nin kullanılamayacağı, çünkü yarış yönetiminin araçlara sinyal gönderemediği bilgisi verildi. Normalde 2. turun sonunda açılması gereken DRS ancak 18. turdan itibaren kullanıldı.

Her ne kadar bazı taraftarlar ve pilotlar DRS'nin kaldırılmasını istese de, önde gelen isimler DRS'nin şu anda Formula 1 için ne kadar gerekli olduğunu Abu Dhabi'de gördüklerini düşünüyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Daniel Ricciardo, "Bence DRS olmaması yarışı daha da sıkıcı hale getirdi! Bazı pistlerde ihtiyacınız oluyor ve bu, o pistlerden birisi. Monza gibi pistlerde onsuz olabilir, ama bence iyi bir şey."

"Bazılarının biraz yapay olduğunu söyleyeceğine eminim. Ama buna ihtiyacımız var. Özellikle de bu hızlara sahip bu araçlarda bu gerekiyor. Aksi taktirde geçiş olmaz. Yani tanrı DRS'yi korusun!" dedi.

Yarışın son turunda Nico Hulkenberg'i güzel bir atakla geçen Carlos Sainz da Ricciardo'nun görüşüne destek verdi.

"DRS'siz Formula 1'de geçiş yapmanın mümkün olmadığını gördüğümüz günlerden birisi. Yani modern F1'de DRS'ye çok ihtiyaç var. Umarım 2021'de buna ihtiyacımız kalmayacak çünkü bunu hiçbirimiz sevmiyoruz. Ama şu anda Formula 1'de geçiş yapmak istiyorsak DRS'ye ihtiyacımız var."

DRS'nin kaplı olduğu dakikalarda, orta gruptaki bazı isimlerin arkasında kalan Valtteri Bottas da bu sistemin önemli olduğunu söyledi.

"Podyuma yaklaşma ve öndekilere yaklaşma konusunda çok istekliydim, bunun olmaması can sıkıcı. Benim durumumda atağa kalmak ve tempo yakalamak istedik, ama savunan pilotlar DRS olmadığı için mutlulardı. Yani durum zordu. Formula 1'deki mevcut araçlarla bence bu iyi bir şey. Ama umarım 2021'de belki de bundan kurtulabiliriz."

Sonraki haber
Fransa GP, pist düzeninde değişiklikler planlıyor

Önceki haber

Fransa GP, pist düzeninde değişiklikler planlıyor

Sonraki haber

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Daniel Ricciardo Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

15dk
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"

2s
3
Formula 1

Ferrari tartışmalarının merkezindeki FIA prosedürleri ortaya çıktı

4
Formula 1

Ferrari'ye geçişi yalanlayan Wolff: "Hamilton'ın ayrılma ihtimali %25"

5
Formula 1

Abu Dhabi F1 testi: Sabah bölümünün lideri Bottas, Vettel sorun yaşadı

3s

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu
F1

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"
F1

Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"

Fransa GP, pist düzeninde değişiklikler planlıyor
F1

Fransa GP, pist düzeninde değişiklikler planlıyor

Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"
F1

Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"

Tarihte bugün: Hamilton, yılın en iyi ikinci sporcusu seçiliyor
F1

Tarihte bugün: Hamilton, yılın en iyi ikinci sporcusu seçiliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.