Sürücüler, Abu Dhabi'deki pist değişiklikleri konusunda karmaşık duygulara sahip

Yas Marina pistindeki yeni 5. ve 9. virajlarda yapılan değişiklikler genel olarak iyi karşılandı. Ancak, virajları hızlandırarak pistin son bölümünde öndeki aracı takip etmeyi kolaylaştırma girişimi, umulduğu gibi gitmedi.

Değişiklikler, Cuma gününden sonra sürücüler toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışıldı ve bazı katılımcılar, işlerin farklı şekilde yapılabileceğini öne sürdüler. Ancak gerçek tablo, sadece yarış sırasında ortaya çıktı.

Valtteri Bottas, "5. virajda takip etmek biraz daha iyiydi."

"9. viraj kesinlikle eski virajlara göre daha iyiydi. Ancak bu pistteki sorun hâlâ otelin çevresinde. Orada hep birkaç saniye kaybettim, bu yüzden zordu. Şimdi biraz daha iyi ama yine de geçiş yapması zor bir pist.” dedi.

9. Virajın, bir U viraja benzetilmesinin daha iyi olup olmayacağı sorulduğunda Fin, "Büyük ihtimalle evet, daha fazla fırsat sağlayabilirdi."

"Ancak bence sorun son sektörde. Oldukça akıcı virajlar ve gidebileceğiniz tek bir çizgi var, bu yüzden bence son sektör daha büyük bir sorun. Umarım gelecek yıl farklı araçlarla her şey yoluna girer." dedi.

Değişikliklerin, pisti yarış için daha iyi hale getirip getirmediği sorulduğunda Esteban Ocon, turun sonunu vurguladı.

Alpine sürücüsü, "Yeterince iyi olmadığını söyleyebilirim."

"Yine son dört virajın katil olduğunu söyleyebilirim, eğer bu virajlar yeniden düzenlenirse, geçmek için müthiş bir pist olacak."

"Ancak 13., 14. ve 15.,16. virajlar boyunca takip edemiyorsunuz ve o zaman 5. viraj için yaklaşmak zor oluyor. Geçiş için iki fırsatta da yeterince yakın olmuyorsunuz." dedi.

Ocon, otel bölümündeki virajların yenilenmesinin yardımcı olacağını kabul etti: "Evet, bu iyi bir şey olur ve bence son virajda da bunu biraz yapmaları gerekir."