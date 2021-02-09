Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?

2021 sezonu için gridde pek çok değişiklik yaşandı ve 2021 sezonunun ardından yine pek çok pilotun kontratı sona erecek.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni anlaşmasıyla beraber bir yıl daha takımda kalacak ve Valtteri Bottas'ın kontratı da sadece 2021'i kapsıyor. Bu, her iki Mercedes koltuğunun da 2022 için boş olduğu anlamına geliyor.

Red Bull'da Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda sona erecek, fakat Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Daniel Ricciardo ve Lando Norris, 2022 sonuna kadar McLaren için yarışmaya devam edecekler.

Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Pİerre Gasly (AlphaTauri), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve George Russell'ın (Williams) takımlarıyla olan anlaşmaları yıl sonunda sona erecek.

Ferrari ve Haas, 2022 yılında pilot pazarında yer almayacaklar. Çünkü her iki takımın da mevcut pilotlarıyla uzun vadeli kontratları var.

Carlos Sainz (Ferrari), Nikita Mazepin (Haas) ve Mick Schumacher (Haas) mevcut takımlarıyla 2022 sonuna kadar anlaştılar.

Charles Leclerc'in ise Ferrari ile 2024 sonuna kadar anlaşması var. Ayrıca Fernando Alonso'nun Alpine ve Nicholas Latifi'nin Williams'la 2022 sonuna kadar kontratı bulunuyor.

*Tablo F1-Insider.com'dan alınmıştır.

Pilotlar ve kontrat süreleri: