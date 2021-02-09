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Formula 1 / Son dakika

Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?

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Sürücü sözleşmeleri: Hangi pilotun kontratı kaç yıllık?
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton'ın yeni kontrat imzalamasının ardından 2021 sürücü pazarı kapanmış oldu. Peki hangi pilotun kaç yıllık sözleşmesi var?

2021 sezonu için gridde pek çok değişiklik yaşandı ve 2021 sezonunun ardından yine pek çok pilotun kontratı sona erecek.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni anlaşmasıyla beraber bir yıl daha takımda kalacak ve Valtteri Bottas'ın kontratı da sadece 2021'i kapsıyor. Bu, her iki Mercedes koltuğunun da 2022 için boş olduğu anlamına geliyor.

Red Bull'da Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda sona erecek, fakat Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Daniel Ricciardo ve Lando Norris, 2022 sonuna kadar McLaren için yarışmaya devam edecekler.

Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Pİerre Gasly (AlphaTauri), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve George Russell'ın (Williams) takımlarıyla olan anlaşmaları yıl sonunda sona erecek.

Ferrari ve Haas, 2022 yılında pilot pazarında yer almayacaklar. Çünkü her iki takımın da mevcut pilotlarıyla uzun vadeli kontratları var.

Carlos Sainz (Ferrari), Nikita Mazepin (Haas) ve Mick Schumacher (Haas) mevcut takımlarıyla 2022 sonuna kadar anlaştılar.

Charles Leclerc'in ise Ferrari ile 2024 sonuna kadar anlaşması var. Ayrıca Fernando Alonso'nun Alpine ve Nicholas Latifi'nin Williams'la 2022 sonuna kadar kontratı bulunuyor.

*Tablo F1-Insider.com'dan alınmıştır.

Pilotlar ve kontrat süreleri:

Pilot Takım Sözleşme süresi
L. Hamilton Mercedes 2021'in sonuna kadar
V. Bottas Mercedes 2021'in sonuna kadar
M. Verstappen Red Bull Racing 2023'ün sonuna kadar
S. Perez Red Bull Racing 2021'in sonuna kadar
L. Norris McLaren 2022'nin sonuna kadar
D. Riccardo McLaren 2022'nin sonuna kadar
L. Stroll Aston Martin 2021'in sonuna kadar
S. Vettel Aston Martin 2022'nin sonuna kadar
E. Ocon Alpine 2021'in sonuna kadar
F. Alonso Alpine 2022'nin sonuna kadar
C. Leclerc Ferrari 2024'ün sonuna kadar
C. Sainz Ferrari 2022'nin sonuna kadar
P. Gasly AlphaTauri 2021'in sonuna kadar
Y. Tsunoda AlphaTauri 2021'in sonuna kadar
K. Raikkonen Alfa Romeo 2021'in sonuna kadar
A. Giovinazzi Alfa Romeo 2021'in sonuna kadar
M. Schumacher Haas F1 2022'nin sonuna kadar
N. Mazepin Haas F1 2022'nin sonuna kadar
G. Russell Williams 2021'in sonuna kadar
N. Latifi Williams 2022'nin sonuna kadar
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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