FIA, T39 direktifini yürürlükten kaldırmış!

Haberi dinle

Görünüşe bakılırsa kimse bu konuda konuşmadı. Aksine, kural değişikliği FIA'nın takımlara gönderdiği teknik bir düzeltmede yazıyordu ve hepsi bu kadardı. FIA, bu kuralı sessizlik içerisinde kaldırdı.

Nikolas Tombazis'in ekibi, geçen yıl büyük tartışmalara yol açan meşhur TD39 kuralını Spa-Francorchamps'daki Belçika GP'sinde yürürlüğe koymuştu. Bu kural sayesinde takımların dalgalanma seviyesinin azaltılması planlanıyordu.

Henüz tam nedeni bilinmiyor ancak FIA, yeni aerodinami kuralların düzlüklerde zıplamayı kontrol etmek için yeterli olacağını düşünüyor, bu nedenle hakemleri gereksiz yere meşgul eden bu direktifin kaldırılmasına karar verildi.

Ecco il marciapiede della Red Bull RB19: è stato alzato di 15 mm rispetto al 2022 Photo by: Uncredited

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, bu direktif sezon başında iptal edildi. Buradaki temel problem, direktifin kaldırılmasından ziyade kararın çok gizli bir bilgiymiş gibi büyük bir gizlilik içinde tutulması gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya bu konuda, "Futbol örneğiyle yola çıkarsak, tartışmalı bir olayla ilgili VAR kararının kamuya açıklanmaması durumunda neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?" diyor.

FIA teknik direktifleri genel olarak kuralların uzantısı konumunda ve yürürlükteki kuralların neler olduğunu öğrenmek adına FIA'nın 2023 teknik düzenlemeler dosyasını indirmek yeterli değil. Çünkü FIA ile takımlar arasındaki belgelerde kalan ekler var.