Surer: "Alonso artık en iyi sürücüler arasında değil"

Fernando Alonso şu anda 42 yaşında ve buna rağmen gösterdiği harika performansla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Yine de son yarış Melbourne'de sıralama turlarında Lance Stroll'e geçilmesi ve yarışta George Russell'a karşı yaptığı hamle, bazı eleştiriler almasına neden oldu.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer de Alonso'nun hızı yaşlandıkça tempo kaybetmeye başladığını düşünüyor.

Surer şöyle konuştu: "Yaş ilerledikçe hızınızı kaybedersiniz. Bu inkar edilemez. Şu anda özellikle sıralama turlarında fark ediliyor ama gelecekte daha da fazla etkilenecek."

"Fernando çok iyi ama artık en iyi sürücüler arasında değil."

"Yarışta çok savaşıyor. O gerçek bir savaşçı ve lastikleri en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor."

"Herhangi bir yönlendirmeye ya da mühendisinden gelecek ipuçlarına ihtiyacı yok. Deneyimini kullanıyor ve motivasyonla ilgili bir sorunu yok."

Fakat Surer, Melbourne'ün tek seferlik bir yarış olduğu görüşünde.

"Melbourne'de Alonso sıralama turlarında ve yarışta Stroll'e yenildi ama bu sadece bir yarış, en uygun ayarları bulamadığı kötü bir hafta sonu."

"Normalden daha fazla hata yaptı ve normalden daha kötü bir performans sergiledi ama bir sonraki yarış farklı olacak."