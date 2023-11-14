Surer, Wolff'un tavırlarını anlamamış: "Mercedes'in Brezilya'dan daha kötü hafta sonları oldu"

Brezilya GP hafta sonu, takım için unutulması gereken hafta sonlarından bir diğeriydi. Çünkü George Russell aracındaki güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kalırken, Lewis Hamilton kötü bir performansla sekizinci oldu.

Toto Wolff yarıştan sonra özür dilerken Hamilton da Mercedes'in yeni bir konsepte geçeceği gelecek sezonu iple çektiğini söyledi.

Diğer yanda Wolff, bunun 13 yıllık kariyerinin en kötü hafta sonu olduğunu belirtti.

Fakat Marc Surer, Brezilya Grand Prix'sini Mercedes'in en kötü yarışı olarak nitelendirmenin abartılı olduğunu düşünüyor.

Formel1.de'ye konuşan İsviçreli pilot, "Eğer doğru hatırlıyorsam, Mercedes son yıllarda daha kötü yarışlar geçirdi."

"O zaman daha da gerideydiler ve gerçekten hiç şansları yoktu."

"Belki de Mercedes geçen yıl burada kazanmayı başardığı için- beklentilerden ötürü en kötü hafta sonu olarak görüyordur." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, yarıştan önce garajda

Mercedes, geçen yıl kazandığı Brezilya'da aynı başarıyı tekrarlamayı umuyordu ancak bu beklenti karşılık bulmadı.

Surer'e göre doğru ayarları bulmak çok önemli ve bunu sadece birkaç takım her yarışta yapabiliyor.

Surer, "Aston Martin'in birdenbire tekrar mücadeleye döndüğünü gördünüz."

"Yani bu biraz da şansa bağlı. Takımların iyi olduğu pistler var ama kötü olduğu pistler de var."

"Sadece Red Bull ve McLaren sürekli olarak ön sıralarda yer alıyor. Geri kalan herkesin zayıf yönleri var."

"Her şeyin ne kadar yakın olduğunu da unutmamalıyız. Daha önce 0.3 saniye yavaşsanız bir sıra kaybediyordunuz, şimdi 10 sıra geriye düşüyorsunuz. Bu da her şeyin çok kötü görünmesine neden oluyor."

"Eğer araç iyi çalışmıyorsa aynı 0.3 saniye size çok pahalıya patlıyor. Eğer her şeyi mükemmel şekilde bir araya getiremezseniz, hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

Fakat Surer, Mercedes gelecek yıl iyi bir araç üretse bile zorlanacağı görüşünde.

Surer, "Russell, Hamilton ile aynı seviyede gidiyor, dolayısıyla ikisi de şampiyonluk için yarışabilirse Red Bull'un işi yine daha kolay olacak."

"Red Bull'un şampiyonluğa oynayabilecek tek bir pilotu var. Takım arkadaşı puan kaybettirmiyor."

"Dolayısıyla Hamilton şampiyon olmak istiyorsa Mercedes'in inanılmaz bir araç vermesine ihtiyacı var." dedi.