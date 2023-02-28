Surer: "Vettel'in dönüşü, kendisi için en iyi seçenek olmaz"

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Aston Martin takım patronu Mike Krack geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel ile telefonda görüştüğünü doğruladı; Bu görüşme muhtemelen Vettel'in sakatlanan Lance Stroll'un yerine geçmesi adına yapıldı.

Bahreyn'de yüksek ihtimalle Felipe Drugovich yarışacak fakat Suudi Arabistan hâlâ bir seçenek olabilir.

Fakat Marc Surer, eğer Vettel geri dönerse kendisi için pek de iyi bir karar vermemiş olacağını düşünüyor.

Formel1.de'ye konuşan Surer, "Vettel'in bu yıl, diğer yılların aksine kış boyunca kondisyon açısından çok fazla çalıştığını düşünmüyorum.

"İlk kez kış sezonunda hazırlık yapmak zorunda kalmadı. Şimdi bir hafta içinde form yakalaması gerekiyor, ki bu mümkün değil. Bu yüzden bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."

"Ayrıca Vettel'in Alonso ile aynı takımda yarışmak konusunda iki kez düşüneceğine inanıyorum.

"Sonuçla Alonso kesinlikle takımın kralının kim olduğunu göstermek ister." dedi.

Öbür yandan Aston Martin, kış döneminde çok iyi bir görüntü çizdi ve araç orta grubun en iyisi gibi görünüyor.

Surer, Aston Martin ile ilgili de, "Bence büyük bir atılım yaptıklarını söylemek doğru olur."

"Fakat yarış simülasyonunu abartmamak lazım çünkü bu simülasyonu en iyi şartlarda yaptılar."

"Tam bu noktada pist yarım saniye ila bir saniye daha hızlıydı." dedi.