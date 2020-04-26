Surer: "Vettel neden Mercedes için bir aday olmasın?"

Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve Ferrari'den gelen teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor.

Vettel'in Ferrari ile anlaşamaması halinde nereye gideceği merak konusu. Ama adı McLaren ve Renault gibi takımlar için geçiyor.

Konu hakkında konuşan eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, Mercedes'in de adaylar arasında yer alabileceğini söyledi.

"Burada sorulması gereken soru Vettel'in nereye gitmek istediği. Ferrari bunu çok iyi biliyor ve bu yüzden bunu görüşmelerde kullanıyorlar. Vettel, Ferrari'den çok kazançlı bir sözleşme almıştı. Şimdi zararı kabul etmesi gerektiği ortada."

"Neden Vettel'in alternatiflerinden birisi Mercedes olmasın? Elbette Hamilton'ın onu bir takım arkadaşı olarak isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Vettel tekrar dünya şampiyon olmak istiyorsa McLaren'a gitmez. Özellikle yeni nesil araçların ertelenmesiyle bu süreç çok uzun olacak. McLaren elbette 2021'de Mercedes motoruyla gelişmeye devam edecek. Ama -motorlar arasındaki- farklar küçülüyor ve önümüzdeki yıl şampiyonluk için yarışacaklarını sanmıyorum."

"Vettel'in Mercedes'e geçişi harika olurdu geleneksel bir şirkette yeniden bir Alman pilot olurdu. Nico Rosberg emekli olduğu zaman bu, şirket için iyi bir haber değildi."

Surer, Ferrari'ye gideceği konuşulan Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz hakkında da konuştu.

"Her ikisi de harika bir iki numara olurlar. Ricciardo yarışları nasıl kazanacağını bildiği için daha iyi bir seçim olur. Durumu doğru şekilde değerlendirebilecek kadar olgun ve birkaç kez kanıtladığı üzere kazanma şansı varsa bunu kullanıyor. Sainz'a gelirsek, bence Leclerc için tehlike teşkil etmez."

"Giovinazzi'nin durumunu iste gerçekten bilmiyorum. Puan alması çok uzun sürdü ve çok fazla hata yaptı."