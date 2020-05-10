Surer: "Vettel, Ferrari'de kalırsa kendisi için pek de iyi olmayacak"

Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan kontratı yıl sonunda bitecek ve an itibariyle Alman pilotun elinde çok fazla seçenek yok gibi görünüyor.

Vettel'in Ferrari'den ayrılması halinde kendisi için en iyi seçenekler McLaren ve Renault olacak.

Fakat Ferrari, bu iki takımın aksine, Vettel'e podyum ya da galibiyet için savaşabileceği bir araç verebilir.

Marc Surer, buna rağmen Vettel ile Ferrari ortaklığının sonunun geldiğini düşünüyor.

"Benim için en mükemmel senaryo - aslında bu benim hayal ettiğim bir fikir - Mercedes'e geçmesi olur."

"Ferrari'de artık onun için harika bir gelecek görmüyorum."

"Charles Leclerc'den bir kaçış gibi görünebilir, ancak Mercedes ile şampiyon olursa bu durum çabucak unutulur."

"Mercedes için Vettel'le anlaşmak da, olası bir başarı durumunda son derece önemli olacak."

"Çünkü o zaman sonunda bir Alman dünya şampiyonunu pazarlayabilecekler. Sonuncusu Nico Rosberg'di ama o da şampiyonluğu kazandıktan hemen sonra emekli oldu."

Surer, Lewis Hamilton'ın da bir şampiyonluk daha alıp emekli olmasını bekliyor.

Mercedes'te hem Valtteri Bottas hem de Lewis Hamilton'ın anlaşması sezon sonunda sona eriyor.