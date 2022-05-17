Surer: "Vettel emekli olmalı"

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Sebastian Vettel'in Aston Martin ile olan anlaşması sezon sonunda bitiyor ve takım patronu Mike Krack, Alman pilotu ellerine tutmak istediklerini açıkça söyledi.

Fakat Vettel geleceğinin sonuçlara bağlı olduğunu söylüyor.

Şu anda istediği sonuçlar gelmiyor çünkü takım podyumlar ya da galibiyetler için yarışamıyor. Haliyle Vettel'in emekli olabileceği yönündeki iddialar çoktan başladı ve Alman pilotun taraftarları epey endişelenmiş durumda.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total geçtiğimiz günlerde Marc Surer ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve eski F1 pilotu, bu röportajda Alman pilotun emekli olacağına inandığını dile getirdi.

Surer, "Takım dünya şampiyonu olacak gibi görünmüyor. Peki Seb'in ne yapması gerekiyor? Kalmalı mı? Bence Sözleşmesini tamamlayıp 'elveda' demeli."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Şu anda elindeki araç iyi çalışmıyor. Sezon başında COVID-19 testinin pozitif çıkması ve iki yarış aradan sonra dönüp, hâlâ yarışmaya devam etmesi, takıma yardım etmesi bence takdiri hak ediyor."

"Takımı ileri taşımak istiyor, bu çok net, bunun için çabalıyor ve işlerin düzelmeye başladığına dair bazı işaretler de var. Yani işin iyi yapıyor."

"Bu, harika bir tavır. Çünkü havlu atabilirdi. Eminim takım dışında kimse onu bunun için suçlamazdı." dedi.

Surer, Vettel'in gidebileceği başka bir takım da görmüyor.

Surer, "Hangi en iyi takıma gidebilir ki? Ferrari'den yeni ayrıldı. Sadece Aston Martin'de bir şeyler yapma şansı vardı ve bu da işe yaramıyor."

"İşler normal gittiği takdirde Stroll'ü yeniyor ve örneğin Perez'in Stroll'ü düzenli olarak yenmekte zorlandığını biliyoruz. Yani sahip olduğu seviye hâlâ iyi."

"Yine de bu, daha çok bir motivasyon meselesi. Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir ismin her şeyini verme motivasyonu 10. sıra için savaşmak olabilir mi bilmiyorum." dedi.