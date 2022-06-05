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Formula 1 Haberler

Surer: "Sergio Perez kesinlikle dünya şampiyonluğu adayı"

Eski Formula 1 pilotu Marc Surer'e göre Sergio Perez bu yıl ciddi bir şampiyonluk adayı olarak öne çıkıyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Surer: "Sergio Perez kesinlikle dünya şampiyonluğu adayı"
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Bu yıl şimdiye kadar bir galibiyet alan ve dört de podyum elde eden Sergio Perez, Red Bull Racing ile güçlü bir ikinci sezonun tadını çıkarıyor.

Emilia Romagna, Avustralya ve İspanya GP'lerinde ikinci olup, takıma dubleyi getiren Perez, eğer her şey doğru şekilde ele alınsaydı İspanya GP'yi de kazanacağını düşünüyordu.

Bu yükselişinin ardından Perez, şampiyona üçüncülüğüne çıktı ve lider Max Verstappen'le arasında artık 15 puan var.

1970'lerde ve 80'lerde Formula 1'de yer alan Marc Surer, Motorsport.com'a ait Motorsport-Total.com'a verdiği bir video röportajında şöyle dedi: "Sergio bence bir şampiyonluk adayı. Eğer böyle devam ederse ve düzenli olarak puanlar toplarsa kesinlikle şampiyonluk savaşına katılacak."

"Tabii ki Max ondan daha fazla yarış dışı kaldı. Eğer zaferleri de hesap ederseniz, o zaman Max açıkça bir numara."

"Fakat siz yarış dışı kalırken diğer pilot puanlar alıyorsa, bu durum sezon sonunda fark yaratabilir. Yarış dışı kalmak sezon sonunda büyük bir etki yaratabilir çünkü her birinde 25 veya 18 puan kaybediyorsunuz."

"Yani evet, Perez bence bir şampiyonluk adayı."

Perez, Monako GP hafta sonunda Red Bull ile yeni kontratı imzaladı ve böylelikle 2024 sonuna kadar takımda kalacak.

Bu konuda konuşan Surer, "Her zaman Pierre Gasly'nin Red Bull'un A takımında bir şans daha elde edeceğini düşünmüşümdür."

"Ancak Red Bull, Barselona'dan sonra harekete geçmek zorunda kaldı çünkü Perez ile gerçekten rakiplerden puan alabilecek ve takıma destek olabilecek bir sürücüye sahip oldukları netleşti. Geçmişte hep böyle bir pilotun yokluğuyla boğuştular."

"Pierre koltuğu alamadığına göre artık her halükarda etrafa bakmalı. Bence McLaren onun için iyi bir seçenek olabilir. Fakat bana en mantıklı gelen Alpine'e gitmesiydi. Sanırım hepimiz Gasly'nin Esteban Ocon'dan daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz."

"Öyleyse neden Alpine'e geçmedi? Çünkü Ocon'a gelişigüzel güzel şekilde uzun vadeli bir sözleşme verdiler. Neden? Çünkü takımda bir Fransız'ın olmasını istediler."

"Fakat elinizde daha iyi bir Fransız varsa, o zaman daha iyi olanı almalısınız. Yani mevcut durumu hiçbir zaman anlayamadım. Belki de Alpine'de de artık bunu düşünüyorlardır.”

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