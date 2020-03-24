Surer: "Organizatörlerin hepsi, seyircisiz yarışları kabul etmez"

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi. Şimdi geri kalan yarışların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmalar var.

Konu hakkında konuşan eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, seyircisiz yarışın bir seçenek olabileceğini ancak bunu tüm organizatörlerin kabul etmeyeceğini söyledi.

"En azından yarışların yapılabilmesi adına, seyircisiz yarışlar bir seçenek olabilir ve bu sayede TV hakları yoluyla para kazanılabilir. Ama şu noktada bunu düşünmenin herhangi bir yolu yok çünkü işler yolunda gitmiyor. Sadece her şey daha iyi hale gelirse bunu düşünmek mümkün olabilir."

"Ancak bu tarz seyircisiz yarışları her pist için düşünemezsiniz. Çünkü pek çok organizatör, seyircilerden gelecek paraya güveniyor."

"Abu Dhabi veya Bahreyn'de seyircisiz yarışlar kolayca yapılabilir ama bunu yapabilecek veya telafi edecek çok fazla organizatör yok."

"Çifte yarış harika bir fikir. Ancak yarış başına dağıtılacak giriş ücretinin nasıl olacağı önemli. Bir organizatör iki yarış aldığı için daha fazla ödeme yapacak mı? Eğer olmazsa bunu kim yapacak? Gelir elde ediyorsanız iki yarış yaparsınız."

"Yarışların en azından yarışını yapmak mantıklı olur, bu sayede belli bir şampiyona sıralaması olur. Beş ya da altıdan fazla yarış olmasa bile, bu bir dünya şampiyonu belirlemek için yeterlidir. Çünkü puanlar dağıtılır ve sıralama oluşur."

Kuralların ertelenmesiyle ilgili de Surer, "Bu yıl, 2019'un ödül parasıyla ilgili. Ancak Liberty Media'nın şu noktada hiçbir geliri yok, çünkü yarış yok. Bu yüzden ödül parasını ödeyemiyorlar. Bunlar zorluklar." dedi.