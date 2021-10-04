Surer: "Ocon, en iyi genç sürücülerden biri değil"

Fransız sürücü, Daniel Ricciardo'nun gerisinde kaldığı ve nispeten hayal kırıklığı yarattığı 2020 sezonunun ardından, bu yıl Fernando Alonso ile takım arkadaşı oldu ve Macaristan Grand Prix'sini kazanarak, kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Takımla ikinci yılını geçiren Ocon, ilk yarışlarda iki yıl aradan sonra spora dönen Alonso'ya büyük üstünlük kurdu, fakat İspanyol pilot özellikle direksiyon anlamında yaptığı değişikliklerden sonra aracı daha iyi anlamaya başladı ve rüzgarı ardına aldı.

İspanyol pilot, son 10 yarışın dokuzundan puanla ayrıldı ve Ocon'a karşı özellikle yarış temposunda büyük üstünlük kurdu.

Şu anda sıralama turları tarafında da Alonso'nun üstünlüğü var.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, mevcut durum göz önüne alındığında Ocon'un performansından pek de övgüyle bahsetmedi.

Formel1.de'ye konuşan Surer, "Esteban bir yarış kazanmayı başardı, fakat temelde o kadar da inandırıcı performanslar sergilemediğini söylemek gerekiyor."

"Bir genç olarak en azından sıralama turlarında Alonso'yu yenmesi gerekirdi. Bunu hep yapmalıydı fakat bunu yapamıyor. Saf hız anlamında, 40 yaşındaki biriyle aynı hızda sürmemeli."

"Eğer bunu başaramıyorsa da o zaman onu birinci sınıf bir sürücü olarak görmem." dedi.

Burada Ocon'un performansından ziyade, Alonso'nun geri dönüşünde eski yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediği de önemli bir faktör gibi görünüyor.

Surer, 40 yaşındaki İspanyol pilotun performansına hayran kaldığını gizlemedi ve performansını "Kesinlikle harika." olarak yorumladı.