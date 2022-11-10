Surer: "Mick Schumacher, Audi koltuğunun en büyük adayı"
Eski Formula 1 pilotu Marc Surer'e göre Mick Schumacher gelecekte Audi koltuğunun en büyük adayı olacak.
Sezona çok kötü başlamasının ardından ilk yarının sonlarına doğru toparlanan ve İngiltere'de sekizinci, Avusturya'da altıncı olarak ilk puanlarını toplayan Schumacher, sezonun ikinci yarısında ise henüz puan alamayan tek pilot.
Haas yönetimiyle arasının iyi olmadığı bilinen Schumacher'in 2022 sezonunda koltuğunu koruması ise beklenmiyor; yerini çok büyük ihtimalle Nico Hulkenberg'e bırakacak ve gelecek sezonu F1'de yarışmadan geçirecek.
Şimdiden gride nasıl döneceği konuşulan Schumacher için en gerçekçi seçenek 2026 sezonunda Audi ile ortaklığı resmi olarak başlayacak Sauber koltuğuna oturması -ancak bunun gerçekleşmesi için daha üç sezon var.
Motorsport-total.com'un haberine göre Surer, "Şu anda Audi için listede çok fazla Alman pilot bulunmuyor. Mick Schumacher, diğer herkesten birkaç adım önde."
"İki yıldır Formula 1'de yarışıyor ve tecrübesi var, dolayısıyla Audi koltuğu için en gerçekçi seçeneklerden biri olabilir."
"En büyük sorun önündeki yıllar, acaba bu boşluğu nasıl değerlendirecek?" dedi.
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Surer'e göre Audi için bir diğer gerçekçi seçenek ise mevcut Alfa Romeo sürücüsü Valtteri Bottas.
Mercedes'te geçirdiği beş yıl boyunca 10 yarış kazanan ve iki kez şampiyona ikinciliğine ulaşan Fin pilot, büyük bir üreticiyle nasıl çalışılacağını da biliyor.
Bu noktada en büyük sorunun Bottas'ın yaşlanması olduğunu söyleyen Surer, "Bottas size aracın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. İyi bir performans sergiliyor ve aracın izin verdiği kadar hızlı sürüyor.
"Ancak bunu yapabilecek başka pilotlar da mevcut. Örneğin kıyaslanacağı pilot Antonio Giovinazzi olmayacak. Hepimiz onun bir zamanlar hızlı olduğunu düşündük ama sonra olmadığını fark ettik, Bottas'ın en güçlü yanı istikrarı."
"Tek sıkıntı, o zamana kadar biraz yaşlanacak olması. Bu durumda yeni bir rota çizmeniz gerekir." dedi.
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