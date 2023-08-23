Surer: "Magnussen, Mick'in kariyerini mahvetti"

Surer'e göre Haas pilotu Nico Hulkenberg'in bu yıl harika şekilde spora dönmesi, Magnussen'in kariyerine zarar vermiş durumda. Surer, Danimarkalı pilotun da 2022'de aynı şeyi Mick Schumacher'e yaşattığını düşünüyor.

Hulkenberg'in Magnussen'e karşı büyük üstünlük kurduğunu belirten Surer, bu durumun Danimarkalı sürücünün takımda kalma şansını azalttığını belirtti.

Formel1.de'ye yaptığı açıklamada Surer, "Magnussen, Mick Schumacher'in Formula 1 kariyerini mahvetti, şimdi de Hulkenberg Magnussen'in kariyerini mahvediyor."

"Mick'in başına gelenlerin aynısını şimdi o yaşıyor. Bu gerçekten inanılmaz."

"Magnussen'in Hülkenberg seviyesinde olmasını bekliyordum. Bunu yarışta yapıyor ama sıralamalarda yapamıyor."

"Hülkenberg'in doğal bir yetenek olduğu çok açık."

"Kevin'in iyi bir sürücü olduğuna şüphe yok. Fakat o küçük son adımdan yoksun ve bunun motivasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum."

"Eğer araç gelişmezse, ki öyle görünüyor, sürekli olarak motive olmak da kolay olmayacaktır." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Erik Junius