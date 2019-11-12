Surer: "Hulkenberg, Verstappen için doğru takım arkadaşı olurdu"

Nico Hulkenberg, 2019 sezonunun ardından Renault'daki koltuğunu Fransız Esteban Ocon'a bırakacak ve büyük ihtimalle Formula 1'den ayrılacak.

Hulkenberg'in adı bir noktada Red Bull'la anılmıştı ancak Avusturyalı ekip tercihini bugün Alex Albon'dan yana kullandı.

Eski F1 pilotu ve TV yorumcusu Marc Surer, "Bu benim için açıklanamaz bir durum. Büyük bir pilot ve Red Bull için olmasa bile Verstappen adına doğru takım arkadaşı olacaktı. Takıma uyuyor, ama evet, Red Bull kendi pilotlarını tercih ediyor."

"Nico'ya bakarsanız, Max'in ihtiyaç duyduğu şeyi ona verebilirdi. Max şu anda araç gelişiminde ona yardım edebilecek birisine ihtiyaç duyuyor. İki görüşe sahip olmaları ve sonrasında birlikte aracı geliştirmeleri her zaman için daha iyidir."

"Ayrıca Kimi'nin yanında Alfa Romeo için de iyi bir isim olurdu. Kimi'nin uykuya dalmasına da izin vermezdi!"

"Yani gördüğünüz gibi Nico, bazı takımlar için doğru isim olurdu. Öte yandan şu anda mevcut sürücüler arasında en değerli yedek pilot ve bu nedenle birisi, bir pilota ihtiyaç duyarsa Hulkenberg'e hemen güvenebilir."

"Birkaç yarış sonra hatta kış tatilinden sonra bile bir şeyler olabilir. Bunun gibi bir şey çıkmasını umuyorum. Bekleyelim ve bir yerlerden şans çıkıp çıkmayacağını görelim."

"Eğer hızlı şekilde bir pilot değişimine ihtiyaç olursa, Hulkenberg herhangi bir soruna sebep olmayan, temiz bir imaja sahip olan bir sürücü olduğu için, düşünülen ilk isim olacak." dedi.