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Formula 1 / Son dakika

Surer: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmeye ihtiyacı yok"

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yorumlar
Surer: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmeye ihtiyacı yok"
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 06:28

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, zaten iki farklı takımda şampiyon olan Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmeye ihtiyacı olmadığını düşünüyor.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi, tıpkı Ferrari'den Sebastian Vettel'inki gibi 2020 sonunda bitiyor.

Hamilton'ın adı Ferrari ile anılsa da bu ihtimalin artık pek de gerçekçi olduğu düşünülmüyor.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer de Hamilton'ın böyle bir hamleye ihtiyacı olduğunu düşünmüyor.

"Bence Lewis Hamilton'ın kararı daha çok Mercedes'te neler olduğuna bağlı olacak. Ayrıca takım patronu Toto Wolff ile yeni Daimler CEO'su Ola Kallenius arasındaki ilişkinin, eski CEO Dieter Zetsche ile arasındaki ilişki kadar iyi olmadığı hissediliyor."

"Pazarlama anlamında Mercedes'in açık olması gerekiyor. Formula 1'den daha iyi bir reklam yok. Mercedes için sırada ne var bilmiyorum. Wolff'un Aston Martin'e yatırım yapması belki bir tesadüf, belki de değil. Ama Hamilton, Formula 1'deki Mercedes döneminin sona erdiğini düşünebilir. Bütçe sınırı altında çalışmak zorunda kalırsanız, üstünlüğünüz o kadar da büyük olmayabilir. Hamilton'ın bunu düşündüğünü hayal edebiliyorum."

"Ama Ferrari'ye gitmeden de kariyerini bitirebilir. Sonuçta Ferrari'ye gitmek, pastanın üzerindeki krema gibidir. Ancak Hamilton'ın dikkate alması gereken şey, Sebastian Vettel'in aksine iki farklı takımda dünya şampiyonu olması. Yani Maranello'ya gitmesi gerekmiyor. Ama Ferrari efsanesi, Lewis de dahil olmak üzere herkesi cezbediyor."

Mercedes, Valtteri Bottas'ın koltuğu için kimin alternatif olduğu sorusuna Surer, "Kesinlikle araca genç bir pilotu geçirirdim. George Russell tamamen buraya odaklanıyor. Bottas benim için olabilecek en iyi 2 numara, ama gelecekte dünya şampiyonu olacağını düşünmüyorum. Eğer genç bir pilota yatırım yaparsanız, bir gün Hamilton'ın yerini doldurabilecek bir sürücü bulma şansınız olur."

"Ama bence Mercedes, Hamilton kaldığı takdirde Bottas'ı da takımda tutmaya çalışacak. Çünkü bu pilotla hiçbir sorunu olmadığının farkındalar." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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