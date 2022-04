Surer: "Hamilton çok iyi araçlarda yarışmaya alıştığı için dalgalanmadan etkileniyor olabilir"

Haberi dinle

2022 sezonuyla birlikte Formula 1, 40 yıllık bir aradan sonra yeniden yer etkisi aerodinamiğini benimseyen araçlara geçiş yaptı. Bu, yine uzun süredir görünmeyen bir sorunu beraberinde getirdi: dalgalanma. Neredeyse tüm takımlar bu sorundan etkilenmiş durumda diyebiliriz.

2021'de arka arkaya sekizinci kez takımlar şampiyonu olan Mercedes bu sezon itibariyle geri adım atmış durumda. İlk üç yarışın ardından net şekilde en hızlı üçüncü takım konumunda bulunan Mercedes, Red Bull ile Ferrari'yi ne sıralama temposunda, ne de yarış temposunda yakalayamıyor.

Mercedes'in 2022 aracı W13, dalgalanmadan etkilenen araçların başını çekmekte. Mercedes'in yeni pilotu George Russell, sorunu çözmeleri durumunda aracın potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Fakat bir diğer sorun da şu: Avustralya GP'sinde, Ferrari de dalgalanmadan en az Mercedes kadar etkilenmiş gibi duruyordu görünüyordu, ancak Charles Leclerc hafta sonu boyunca dominanttı ve hafta sonunu grand slam (pole pozisyonu, yarış galibiyeti, en hızlı tur, tüm turlarda lider gitme) ile tamamladı.

Russell üçüncü olarak Mercedes ile ilk kez podyuma çıkarken, Hamilton dördüncü oldu.

Yarıştan sonra Leclerc, dalgalanmaya karşı duyarlı olmadığını, orta sıralarda geçirdiği iki sezonun ardından sonra ön gruba geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Hamilton ise 2013 sezonundan bu yana ilk kez açık farkla önde olmayan bir araç sürüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formel1.de'ye konuşan eski F1 pilotu Marc Surer, Hamilton'ın "son yıllarda sürdüğü çok iyi araçlar tarafından şımartıldığını", bu yüzden de dalgalanmadan daha fazla etkileniyor olabileceğini söyledi.

Surer, kariyerinin ilk üç senesini Williams ile mucizeler yaratmaya çalışarak geçiren Russell'ın ise bu durumdan faydalanabileceğini düşünüyor.

"Russell kötü bir araçta hızlı olmaya alışmış bir pilot. Lewis ise uzun süredir kötü bir araç sürmedi."

Russell, an itibariyle pilotlar şampiyonasını ikinci sırada götürmekte. Max Verstappen'in iki, Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın bir kez yarış dışı kalmasının da bu durumda payı büyük. Lewis Hamilton ise, Russell'ın dokuz puan gerisinde, beşinci sırada bulunuyor.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position with his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Surer, Russell'ın takım arkadaşının önünde olmasının tam olarak gerçek sonuçları yansıtmadığına ve Hamilton'ın hâlâ formda olduğuna inanıyor.

Surer, "Adil olmak gerekirse, dokuz puanlık farkın nasıl ortaya çıktığına bakmalısınız. Hamilton hem Suudi Arabistan'da, hem de Avustralya'da oldukça güçlüydü."

"Onun özellikle sıralama turlarında Russell'a karşı zor zamanlar geçireceğini düşünmüştüm. Fakat ikisi arasında neredeyse hiç fark yok. Yarışta ise Hamilton her zaman radyoda sızlanan, ancak diğer yandan her zaman her şeyini ortaya koyan bir pilot. Bu yüzden Lewis için endişelenmiyorum.” dedi.

Russell'ın 2022'de Hamilton'ı mağlup edip edemeyeceğine ilişkin olarak ise Surer, "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum."

"Eğer gerçekleşirse bu pilotaj farkından değil, iyi ve kötü şans arasındaki olası bir dengesizlikten dolayı gerçekleşecek."

"Ancak Russell, 2022 sezonunu önde bitiren Mercedes pilotu olursa, bu Hamilton'ın kariyerinde bir 'kusur' yaratacak." dedi.