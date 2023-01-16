Surer: "Haas, Mick'i göndererek 'kısa vadeli' bir karar verdi"
Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, Haas'ın Mick Schumacher'le devam etmeme kararını sorguladı.
Mick Schumacher, Haas ile Formula 1'de geçirdiği iki yılın ardından sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak.
İlginç şekilde Haas, Mick'in yerine üç yıl boyunca F1 de dahil hiçbir yerde tam zamanlı yarışmayan 35 yaşındaki Nico Hulkenberg ile anlaştı.
Hulkenberg, yetenekli bir pilot olarak kabul edilse de, kariyerinin sonuna doğru geliyor ve ayrıca F1'de hiç büyük bir başarı yakalayamadı.
Surer, kısa vadede Nico Hulkenberg'in Amerikan takımı için daha uygun bir aday olduğunu kabul ediyor ancak uzun vadede Mick ile devam etmemenin yanlış olduğu görüşünde.
Surer, Alman basınına verdiği bir röportajda, "Mick özelinde bakarsak iki yıl boyunca Formula 1 eğitimi alması için para ödediler ve daha sonra onunla devam etmemeye karar verdiler."
"Mick belki de 2023'te ileriye doğru büyük bir adım atabilirdi, kim bilir? Bunu iki tarafı keskin bir bıçak gibi düşünebiliriz."
"Kısa vadede deneyimli ve başarıya aç bir sürücünün daha iyi bir seçenek olduğuna katılıyorum fakat uzun vadede Mick daha iyi bir seçim olurdu çünkü örneğin Meksika GP sıralama turlarında herkese hatırlattığı özel yetenekleri var."
"Bence onun en iyi performansını henüz görmedik. Mick iyi bir sürücü ve iyi sürücüler dünya şampiyonu olur." dedi.
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