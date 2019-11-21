Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"

Son çıkan haberlere göre FIA, Brezilya GP hafta sonunda bitmek bilmeyen şikayetler üzerine Ferrari'den, bir Ferrari müşterisinden ve bir de Ferrari motorlu olmayan bir takımdan inceleme yapmak için yakıt sistemlerini aldı.

Auto Motor und Sport'a göre FIA, son dönemde yayınladığı tüm bu direktiflerin ardından devam eden şikayetlere bir son verebilmek adına böyle bir yol seçti.

Şimdi bu sürecin sonunda neler olacağı bilinmiyor ancak eski pilot Marc Surer, FIA'nın kararını destekliyor.

Surer, "Ferrari'nin sistemini incelemek, şu noktada FIA'nın yapabileceği en iyi şey."

"Çünkü çok fazla söylenti var ve bu söylentilerin durdurulması gerekiyor. Bundan ötürü de bence gerçekten iyi."

"Konunun kış arasına girmeden önce sonlandırılması gerekiyor. Kış tatiline taşınmasına izin vermemeliyiz."

"Ama eğer FIA, sistemde bir şey bulursa o zaman Ferrari için sorun var demektir." dedi.