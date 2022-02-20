Surer: "FIA, Masi'yi 'dış baskılar' yüzünden görevden aldı"

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Tartışmalı 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından FIA tarafından soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın bir parçası olarak Yarış Direktörü Michael Masi'nin görevine son verildi. Ayrıca yarış direktörlerine destek olması için Herbie Blash görevlendirilirken, arka planda yeni bir VAR sistemi kuruldu.

Pek çok kişi Masi'nin yaptığı hatalardan ötürü görevinden alınmasını doğru buluyor fakat karşıt düşüncelere sahip olanlar da var.

Surer, FIA'nın Masi'ye destek olup, sorunun temelini çözmek yerine, dış baskılara boyun eğdiğini düşünüyor.

Formula1News.co.uk ile yaptığı özel röportajda Surer, "Bence FIA, Masi'yi görevden alarak aşırı tepki gösterdi."

"Çünkü sezonun geneline ve son yıllara bakarsak, kötü bir iş çıkarmadı."

"Bana göre FIA'nın yarış direktörü üzerindeki baskıyı almak için yeni bir organizasyon yapısına ihtiyacı vardı fakat onun yerine başka birini atamaya gerek yoktu çünkü pek çok karar baskı altında alınıyor, karar vermek için zamanınız olmuyor ve kulağınızda sürekli sizi etkilemeye çalışan takım yöneticilerin konuşmaları dönüyor. Bu gerçekten fazlaydı ve bunların neden olduğunu tahmin edebiliyorum."

"Peki hal böyleyse neden Masi'nin yerine başkası getirilsin? Bana göre Masi, kötü bir iş yaptığı için değil, dışarıdan gelen baskılar yüzünden görevden alındı. Evet, bazı kötü kararlar aldığı oldu fakat kötü bir iş yapmadı." dedi.

Yeni dönemde yarış direktörlüğü görevini DTM'deki görevinden ayrılan Niels Wittich ile WEC yarış direktörü Eduardo Freitas üstlenecek. İkili, dönüşümlü olarak görev alacak.

Özellikle Freitas'ın F1 yarış direktörlüğüne getirilmesi, büyük bir kesimi memnun emişe benziyor.

İkiliye Charlie Whiting'in eski yardımcısı Herbie Blash yardımcı olacak ve Surer, bundan epey mutlu.

"İyi olan şey, yapıyı yeniden organize etmeleri oldu. Şahsen Herbie Blash'in geri dönmesinden ötürü gerçekten çok mutluyum. Çoğu zaman Charlie'nin yanında Herbie Blash vardı."

"Yani geri döndüğünü duymak harika."

Herbie Blash, FIA Delegesi Fotoğraf: Rainier Ehrhardt