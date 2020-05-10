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Formula 1 / Son dakika

Surer: "Ferrari'nin yeni aracını anlaması için zamana ihtiyacı var"

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Surer: "Ferrari'nin yeni aracını anlaması için zamana ihtiyacı var"
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 09:35

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer, Ferrari'nin tamamen yeni bir konsepe geçtiğine dikkat çekti ve buna alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ferrari, geçen yılın ikinci yarısında çıkışa geçmiş ve özellikle düzlüklerdeki güçlü performansıyla zafere ulaşmıştı.

Ancak sonrasında Ferrari'nin motor kurallarında bir açık bulduğu ve bundan faydalandığı ortaya çıktı. FIA'nın yayınladığı direktiflerle Ferrari yılın son bölümünde istediği performansı sergileyemedi.

Ferrari, bu yıl daha farklı bir yaklaşım benimsedi ve düzlüklerde vakit kaybetse bile, virajlarda hızlı olabileceği bir konsept seçti.

Ancak eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Marc Surer, Ferrari'nin yeni konsepti anlamak için zamana ihtiyacı olacağını düşünüyor.

Sezonun başlangıcında nasıl bir güç dengesi olacağı sorusuna Surer, "Barcelona'daki kış testine benzer olmalı. Orada Mercedes ve Red Bull en iyisiydi, Ferrari ise biraz geride kaldı."

"Sorun şu ki, o zamandan beri aracı geliştirmek için önemli bir veri elde edilmedi. Bir simülatör ne kadar iyi olursa olsun pistteki sürüşün yerini tutmaz."

"Ferrari'de başka bir sorun daha var: ilk kez, Red Bull tasarımcısı Adrian Newey'in konseptinde bir araç ürettiler."

"Düzlüklerde hız kaybediyorlar, ancak daha fazla yere basma gücü sayesinde virajda daha hızlılar."

"Böyle aşırı yeni bir konsepti doğru şekilde anlamak için pistte çok fazla zaman geçirmek ve deneyim gerekiyor."

"Bunun için bazı yarışlara ihtiyaçları olacak." yanıtını verdi.

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Charles Leclerc, Ferrari SF1000, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
1/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/9

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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