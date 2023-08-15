Surer: "Ferrari'nin bu yılki gerilemesi şaşırtıcı"

2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan İtalyan ekip, bu yıl şampiyonluğu kazanmayı net bir hedef olarak belirlemişti.

Fakat bir yıl öncesine göre bu hedeften daha da uzaktalar ve şu anda şampiyonayı dördüncü sırada götürüyorlar. En iyi Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise beşinci sırada.

Formula1.de'nin YouTube kanalına özel bir röportaj veren Surer, Ferrari bu yılki düşüşüne şaşırdığını, çünkü hatalarından ders çıkarmak yerine daha fazla hata yaptığını belirtti.

Surer, "Bu yıl araçlarını belki de daha dengeli hale getirmeyi başardılar ama bu süreçte biraz hız kaybettiler."

"Geçen yılın o süper aracını yapanların şimdi aynı şeyi yapamaması beni biraz şaşırtıyor."

"Bence bu atmosferle ilgili olabilir. Tek bildiğim şey içeriden, Ferrari'de çalışan insanlardan duyduklarım ve hepsi de insanların -fabrikada- korku içinde çalıştığını söylüyor."

"Bana göre bu çalışma ortamı, mühendisleri hem etkiliyor hem de yavaşlatıyor."

"Frederic Vasseur teorik olarak bu iş için doğru adam ancak yeni isimlere ihtiyacı var fakat şu anda kimse İtalya'ya gitmek istemiyor."

"Ailesi olan bir adam neden İtalya'ya taşınsın ki? Bu son derece yüksek bir motivasyon gerektirir." dedi.

Halihazırda İngiltere'de yetenekli mühendisler için pek çok iş olanağı mevcut, dolayısıyla bu Ferrari'nin gelişiminin önünde büyük bir engel gibi görünüyor.

Marc Surer, 2 koltuklu F1 deneyimi pilotu Fotoğraf: Sutton Images