Surer: "Ferrari, tüm strateji ekibinden kurtulmalı"

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Ferrari, bu yıl aldığı sekiz pole pozisyonundan sadece dördünü galibiyete dönüştürebilirken, bunun temel sebebi takımın yaptığı strateji hataları veya yaşanan dayanıklılık sorunlarıydı.

Monako, Britanya ve Macaristan, İtalyan ekibin Red Bull'a kıyasla ciddi hatalar yaptığı yarışlardı.

Leclerc, bu üç yarışın tamamında liderdi ancak strateji hatalarıyla zaferi kaybetti. Ayrıca Bakü ve İspanya'da lider giderken, motor sorunu yaşayarak yolda kaldı. Bir bakıma beş muhtemel zaferi kaçırmış oldu.

Yine de Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sorunların doğrudan strateji departmanıyla ilgili olduğunu düşünmüyor.

Buna rağmen eski Brabham sürücüsü Marc Surer'e göre Ferrari, strateji ekibini yenilemeli.

Formel1.de'ye konuşan Surer, "Tüm stratejistler kovulmalı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Tekrar tekrar yanlış kararlar verdikleri gerçeğine sadece şaşkınlık içerisinde bakabilirsiniz. Şahsen ben olsam tüm strateji ekibini kovardım!"

“Nasıl bu kadar hata yapabilirsiniz ki? Bu gerçekten inanılmaz.”

"Yönetimden birisi çıkmalı ve artık 'Ne yapıyorsunuz siz? Griddeki en hızlı araca sahibiz' demeli." açıklamasında bulundu.

Binotto'nun Macaristan GP'yi kaybetmelerinin sebebi olarak aracın yavaşlığını işaret etmesiyle ilgili Surer, "Evet, araç yavaş... Fakat yanlış lastikleri takarsanız! Lastikleri değişmeden önces yarışa liderlik ediyorlardı. Gerçekten çok yavaşmış..." diyerek dalga geçti.

Surer, Ferrari'nin yaşadığı zorluklardan birisinin de John Elkann'ın Sergio Marchionne ve Luca di Montezemolo'nun aksine sessiz kalması olduğunu düşünüyor.

"Geçmişte kamera önünde olan ve aynı zamanda duyuru yapan kişi şu anda yok. Belki de yaşanan dalgalanmanın nedeni budur."