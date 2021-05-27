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Formula 1 / Monako GP Haberler

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Marc Surer'e göre Ferrari'nin performansı tek seferlikti.

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Ferrari, Monako Grand Prix'si hafta sonunda çok iyi bir performans ortaya koydu ve Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Ferrari'nin 2019 Meksika'dan sonra ilk kez pole pozisyonunu aldığı anlamına geliyordu. Ancak yarışta gülen taraf Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Yine de Ferrari'nin bu denli hızlı olması beklenmedik bir şeydi ve bunun tek seferlik olup olmayacağı merak ediliyor.

Ancak eski F1 pilotu Marc Surer, Ferrari'nin her yarışta bu şekilde performans göstermesinin mümkün olmadığını dile getiriyor.

Surer, Ferrari hakkında şu analizleri yaptı: "Ferrari'nin harika bir süspansiyonu var. Ferrari, diğer tüm araçlara kıyasla kerbleri çok daha iyi kullandı. Bu, en azından onlar için iyiye işaret."

"Araç zıplıyorsa, o zaman hızlanamazsınız. Ancak bir araç kerblerin üzerinden geçtikten hemen sonra sakin ve stabilse, yeniden tam gaz gidebilirsiniz."

"Bunun Monako'da Ferrari için büyük bir avantaj olduğunu ve Bakü'de de onlar için faydalı olacağını düşünüyorum."

"Ancak Monako'ya bakarsak, bu tipik bir Monako yarışıydı. Diğer pistlerde işlerin bu şekilde gideceğini düşünmüyorum. Ancak Ferrari'nin hedef olarak belirlediği üçüncü sırada kalmasının mümkün olduğu görüşündeyim."

"Bunun için McLaren ile savaşmaları ve onları yenmeleri gerekecek. Ancak onlar bunu yapabilecek yeteneğe sahipler."

Antonio Giovinazzi'nin 10. sırada finiş görmesi göz önüne alındığında Surer, Ferrari'nin Monako'daki avantajının net şekilde görüldüğünü söyledi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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