Surer: "Ferrari, 2022'deki sorunlarını çözmeli"

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Ferrari, geçtiğimiz sezon cumartesi günleri oldukça hızlı bir araca sahipti.

Ancak pazar günleri takımı hayal kırıklığına uğratan şey, dayanıklılık sorunları nedeniyle yolda kalmalarıydı. Bunun yanı sıra yapılan çok sayıda strateji hatası da Charles Leclerc ve Carlos Sainz'e yardımcı olmadı.

Yeni takım patronu Fred Vasseur, takımın dayanıklılık sorunlarını çözdüğünden emin olduğunu söyledi. Takımın bunu yaparken fazladan 30 beygir bulduğu da söyleniyor.

Vasseur, ayrıca takımın strateji ekibinde değişiklikler yaptı. Haberlere göre Vasseur, Inaki Rueda'yı Maranello'daki fabrikaya geri göndermeye karar verdi ve Ravin Jain baş stratejist olarak göreve başladı.

Bu nedenle Surer, Ferrari'nin artık Red Bull'a karşı mücadele etmek için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyor.

F1 Insider'a konuşan eski F1 pilotu, "Ferrari bu sezon 30 beygir daha fazla güce sahip olabilir."

"Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında dayanıklılık sorunları nedeniyle sıkıntı yaşadılar, ancak sorunu çözmüş gibi görünüyorlar."

"Üstelik çok hızlı bir araçları vardı, hatalar strateji ve pit stoplarda oldu. Bu sorunları çözmek, yavaş bir aracı hızlı hale getirmekten daha kolaydır." dedi.

Ancak Surer, Ferrari'den övgüyle bahsederken, Mercedes'ten o kadar da emin değil.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçen yıl Brackley ekibi, sezon boyunca dalgalanma sorunuyla mücadele etti. Yine de 2023 aracı W14'te 'zeropod' tasarımını korumayı tercih ettiler.

Surer bunun için onları tebrik ediyor ancak Mercedes'in umutlarının FIA'ya ve 2023 için yeni olan yükseltilmiş taban kenarlarına bağlı olacağını düşünüyor.

Surer, "Konseptlerine bağlı kalarak cesur davrandılar, sonuçta zıplama konusunda büyük sorunları vardı."

"Düzlükte şasinin aşırı yere çarpmasıyla ancak araç yüksekliğini artırarak başa çıkabildiler, yine de hız kaybettiler."

"Sonuç olarak, Ferrari'ye daha çok inanıyorum." dedi.

Surer, gridin geri kalanı için ise şunları söylüyor: "McLaren, Alpine, Sauber, AlphaTauri ve özellikle Aston Martin'i değerlendirmek şu anda hâlâ zor. Testler, performansla ilgili ancak birkaç soruya yanıt verebilir."

"Mercedes onlara bir müşteri takım olarak beklenenden daha fazla destek vermediği sürece Haas, Williams'ı yenmeli."

Bu sezon Williams'ın liderliğini eski Mercedes baş stratejisti James Vowles üstlenecek ve Grove takımının ön sıralara geri dönmesi için üzerinde büyük bir baskı olacak.

Ancak hem Williams hem de Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu yeni ilişkinin Williams ve Mercedes arasında daha yakın bir işbirliği anlamına geleceğini reddetti.