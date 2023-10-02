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Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Eski F1 pilot Marc Surer, Sebastian Vettel'in Formula 1'e geri döneceğine pek inanmıyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel

Sebastian Vettel kariyerinin son dönemini inandığı konular üzerinde çalışarak geçirdi ve bu kapsamda iklim, çevre ve eşitlik gibi konularla alakalı çeşitli projelere katıldı.

2022 sonunda F1'den ayrılan Vettel'in emekli olmasının sebeplerinden birisi de, F1'in mevcut yönüydü.

O günden bu yana sürdürülebilir yakıtlarla kullanılan çeşitli araçları süren Vettel'in adı yeniden F1'e dönüşle anılıyor.

36 yaşına giren Vettel'in önünde en az beş ya da altı sene daha olduğuna inanılıyor. Bundan ötürü geri dönüş ihtimali hiç de az değil.

Ancak bir başka eski F1 pilotu Surer, Vettel'in vicdanının onu sevdiği sporla çelişkiye düşürdüğüne inanıyor.

Motorsport-Total.com'a konuşan Surer, "Çevresel faaliyetleriyle zihinsel tutumu uyuşmuyor."

"Bu yüzden -dönebilmesi için- iyi bir nedeni olmalı."

Four times world champion Sebastian Vettel

Four times world champion Sebastian Vettel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Hypercar (WEC) bu açıdan Formula 1'den bir adım daha ileride. Muhtemelen dönüş için 'Evet, iyi bir mazeretim var' diyebilir." dedi.

Surer, Vettel'in hemen paslanacağına inanmıyor ancak Vettel ve Fernando Alonso'nun tutumlarında fark olduğunu belirtiyor.

"Nasıl süreceğini öyle kolay unutmazsınız. Bunu tekrar yapabileceğine eminim. Alonso da mesela geri dönmesine rağmen süper hızlıydı."

"Fakat aralarında bir tutum farkı var. Fernando eve döndüğünde Oviedo'daki karting pistine giden ve karting kullanan bir isim. Her hafta karting yapıyor, her zaman sınırda sürüyor."

"Vettel ise arı kovanı yapıyor! Bilemiyorum. Hâlâ motivasyonu olduğunu hayal dahi edemiyorum."

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