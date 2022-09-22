Surer: "Alonso ile Stroll aynı düşüncenin insanları"

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Aston Martin yaz arasına girildikten sadece iki gün sonra tüm F1 camiasını şoke eden bir açıklama yayınlayarak Alonso ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Çok istediği iki yıllık sözleşmeyi Aston Martin'de bulan Alonso, böylece 43 yaşına kadar seride kalmayı garantiledi -ancak kendisinin takımdan çok şey bekleyen bir isim olduğu da bilinmekte.

Bugüne kadar birçok takımla ilişkisi sıkıntılı şekilde sonlanan Alonso'nun geleceği hakkında konuşan eski F1 pilotu Marc Surer, takımın akıllıca hareket etmemesi halinde Aston Martin'de de aynı şeyin olabileceğini öne sürdü.

Buna rağmen Surer, 41 yaşındaki pilotun yüksek beklentileri olan bir başka isim olan takım sahibi Lawrence Stroll ile iyi bir ilişki kuracağını düşünüyor."

Motorsport-Total.com'a konuşan Surer, "[Alonso] tamamen motive olmuş durumda, takımı gelişmeleri için her zaman zorluyor -fakat aynı zamanda bir politikacı. Daha önce bulunduğu takımlarda her zaman kelleler gitti. Bakalım şimdi Aston Martin'de nasıl olacak?" dedi.

"Hem Lawrence Stroll, hem de kendisi de benzer şekilde hareket ediyor, her ikisi de ne pahasına olursa olsun başarı istiyorlar. Alonso ne zaman biraz gaza bassa Stroll mutlu oluyor. Takımı aynı yöne çekeceklerini düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

Alonso'nun takıma pek kolay bir dönemde katılmadığını söyleyebiliriz. Aston Martin an itibariyle takımlar şampiyonasında 9. sırada ve Cumartesi günlerinin belki de en yavaş aracına sahip -bu da yarışlarda en fazla 9 veya 10. sırayı elde edebilmelerine sebep oluyor.

Takımın bu sezonki en iyi sonucu, Sebastian Vettel'in Azerbaycan GP'sinde elde ettiği 6. sıra -ancak o yarışta birçok orta sıra takımı atılım yapmıştı.

Buna rağmen takımın yükselişte olduğunu vurgulayan Surer, bu yılın Ocak ayında Aston Martin'e katılan ve gelecek sezonun aracının yapımında rol alan eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows'un yapabileceği katkıya dikkat çekti.

Surer, "Aston Martin sezonun başında bir araç inşa etti, sonrasında diğerlerinin ne yaptığına baktı ve Barcelona'dan itibaren [daha uyumlu bir paket getirerek] orta grup mücadelesine müdahil oldu."

"Yani takımın kendi başına hızlı bir araç üretme kapasitesine sahip olmadığı açık -en azından şimdiye kadar durum kesinlikle böyleydi."

"[Ancak] artık kadroda çok iyi isimler mevcut. Dan Fallows Red Bull'da baş aerodinamikçiydi ve Red Bull Formula 1'deki en iyi aerodinamikçilere sahip; dolayısıyla Red Bull'da uzun süredir aerodinami şefliği yapan kişi Aston Martin'e geliyorsa, o zaman işler yolunda gidiyor olmalı.

"Bence takım gelecek yıl için şimdiden umut veriyor." dedi.