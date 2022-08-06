Surer: "Alonso için zaman akıyor, formu yakında düşecek"

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Surer'e göre Alpine'in Alonso'ya yalnızca 2023 için anlaşma teklif etme arzusu, İspanyol sürücünün formunun, önümüzdeki yıllarda düşmeye başlayacak olmasından kaynaklanıyor.

Fakat çifte F1 şampiyonu Alonso bu teklifi kabul etmeyerek 2023 ve 2024 yılları için Aston Martin'e imza attı.

Surer, Motorsport Network'e ait Formel1.de ile olan röportajında şöyle dedi: "Saat Alonso için akıyor."

“Belki bu formda 1-2 yıl daha devam edebilir. Fakat eminim bir noktada performansı düşmeye başlayacak."

“Sanırım bir sürücü her yıl ufak da olsa performans kaybediyor ancak bunu bağlılığı ve tecrübesiyle telafi ediyor. Yine de er ya da geç yaşının etkilerini göreceğiz."

"Özellikle sıralamalarda, yani saf performans gerçekten önemli olduğunda bunu göreceğiz."

Alonso'nun Alpine'den ayrılarak Aston Martin'e geçiş kararı da son dönemde epey sorgulandı çünkü iki takım birbirlerinden tamamen zıt bir görüntü çiziyorlar.

Yine de Aston Martin, geleceğe büyük yatırımlar yapıyor ve şampiyonluk hedefli belirlemiş durumda.

Surer, ”Alpine biraz durağan bir görüntü çiziyor."

"Geçen yılla hâlâ aynı çizgideler. Şu anda yükselişte değiller. Fakat Aston Martin'de, en azından takıma bu yıl katılan yeni insanlarla gelecek yılın daha iyi olacağı konusunda umut var."

"Ayrıca Lawrence ile de iyi anlaşacağını düşünüyorum çünkü ikisi de aynı yöne gitmek istiyor." dedi.

Surer, Alonso'nun Aston Martin'in anlaşmasını kabul etmesindeki temel etkenlerden birinin yeni kontratın uzunluğu olduğunu da ekledi.