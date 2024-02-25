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Formula 1 Sezon öncesi testi

Komatsu: "Araç, geçen yılkinden çok daha iyi"

Haas, Formula 1 testlerinde lastik bozulma sorunlarında olumlu ilerleme kaydedildiğini ve sürücülerinin artık 'kötü' bir araçla mücadele etmediğinden emin olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Haas, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in lastik sorunları nedeniyle yarışlarda zorlanmalarının ardından 2023 Takımlar Şampiyonası'nı son sırada tamamladı.

Haas, Bahreyn'de yapılan F1 sezon öncesi testine, neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmak için tamamen yarış mesafesi koşularına odaklanarak başladı.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, Magnussen ve Hulkenberg'in önümüzdeki sezonda çok daha fazla tutarlılık yakalayabileceğini düşünüyor.

Komatsu, "Geçen yılki araç tutarsızdı ve oldukça kötüydü."

"Koşullara bağlı olarak - lastik durumu, rüzgar durumu veya pist sıcaklığı - araç gerçekten öngörülebilir bir şekilde davranmıyordu."

"Oysa bu yılki araç öngörülebilir bir şekilde davranıyor. Evet, özellikle yüksek ve düşük hızda karakteristiklerini dengelemede hâlâ yere kuvvetinden yoksunuz, ancak kötü özelliklere sahip olduğunu düşünmüyorum."

Komatsu, sezonun erken safhalarında yapılacak iyileştirmelerden önce, iyi bir başlangıç yapmak için gösterdikleri çabanın karşılığını aldıklarına inanıyor.

Komatsu, aracı iyi bir grid sıralamasından ziyade yarış temposuna göre ayarlama zihniyetinin sezonun geri kalanında da sürdürüleceğini söylüyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çözmek istediğiniz en büyük sorunun ne olduğuna karar vermelisiniz."

"Sıralamada 7. olup pazar günü geriye gitmenin bir anlamı yok. Bunun yerine sıralamada 14. olup yarışabileceğimiz bir araca sahip olmayı ve yarışta ilk 10'a girmeyi tercih ederim. Hedefimiz bu."

Bu yaklaşım Haas'ın 2024'te çok fazla keyifli cumartesi geçiremeyeceği anlamına gelse de, sonuçta takım için daha iyi bir platform sağlayacağını düşünüyor.

Komtasu, "Herkes sorunumuzu ve bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyor, değil mi?"

"Abu Dabi'ye bakın, sezonun son sıralama turlarında 8. olduk ki bu harika bir şey, ama hepimiz cumartesi gecesi pazar günü hiçbir şey yapamayacağımızı biliyorduk."

"Bu testten çıkarmamız gereken bir şey varsa o da lastik yönetimi ve uzun vadedeki hızımız hakkında bilgi edinmekti. Yani hedefe ulaştığınızda, yaptığımız şey bu. Geri kalan her şey gürültü." dedi.

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