Alonso: "Newey ile aynı zamanda F1'de bulunduğum için şanslıyım."

Red Bull teknik şefi Newey, tüm zamanların en iyi F1 mühendislerinden biri olarak tanınıyor. Dünya markalar şampiyonluğuna ulaşan 10 otomobilin tasarımında imzası bulunuyor.

Bu yılın başlarında kariyerini değerlendiren Newey, olası bir Ferrari değişiminin yanı sıra Lewis Hamilton ve Alonso ile yollarının doğrudan kesişmemesinin duygusal pişmanlıkları arasında olduğunu belirtti.

F1'in 'Beyond the Grid' podcast'inde konuşan Newey, "Fernando ve Lewis ile çalışmak muhteşem olurdu. Ama bu hiç gerçekleşmedi. Bazen koşullar böyle olabiliyor."

Bu konu sezonun ilerleyen zamanlarında iki kez dünya şampiyonu olan Alonso'ya sorulduğunda, şu anki Aston Martin pilotu Newey'nin en üst düzeydeki zamanıyla çakışmış olmanın bile başlı başına bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Photo by: Red Bull Content Pool Adrian Newey, Chief Technical Officer of Red Bull Racing

Yine de 42 yaşındaki pilot, geçmişte çalışmaya çok yaklaştığı Newey ile bir gün çalışmayı umduğunu söyledi.

Alonso, "O bir spor efsanesi. Birkaç kez birlikte çalışmaya çok yaklaştık ve bunun hakkında konuştuk."

Zaman zaman Red Bull'a geçeceği konuşulan Alonso sözlerine şöyle devam etti: "Birkaç yıl önce İspanya'da bir kitap yayınladığında, ilk sayfayı, önsözü yapma ayrıcalığına sahip olduğumu hatırlıyorum."

"Benim için, onunla aynı ortamda çalıştığım için çok şanslı olduğum inanılmaz bir insan."

"Birlikte hiç çalışmamış olsak bile, Adrian Newey'in Formula 1 araçları ürettiği bu dönemde yaşadığım ve araç kullandığım için mutluyum."

"Keşke bir gün onunla çalışıyor olsaydım... [Aston Martin] Valkyrie'yi [başlangıçta Newey tarafından yönetilen yola çıkabilen pist aracı projesi] evde kullanacağım ve belki de otomobile bindiğimde bir şeyler hissedeceğim ve bu beni mutlu edecek." dedi.

Alonso'ya Newey'e yönelik sıcak duygularının, tasarımcının otomobillerinin İspanyol pilotun daha fazla dünya şampiyonluğu başarısına mal olmasına rağmen ortaya çıktığı sorulduğunda, şaka yaptı: "[Newey] yirmi yıl boyunca 19 pilotun şampiyonluk kazanamamasından sorumlu!"