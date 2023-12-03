Alfa Romeo, F1'de kalmayı reddettikten sonra WEC geçişine odaklandı

İtalyan üreticinin Sauber takımıyla olan isim sponsorluğu anlaşması, birlikte geçirilen başarılı altı yılın ardından geçtiğimiz hafta sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde sona erdi.

Öte yandan Alfa Romeo'nun adı Haas ile anılırken müzakerelerin hiçbir zaman çok ileri gitmediği anlaşıldı.

Şimdi ise Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, şirketinin motor sporlarında kalmaya kararlı olduğunu ve WEC'e geçişin en olası yol olduğunu söyledi.

Haas'ın durumu ve işlerin neden ilerlemediği sorulduğunda Imparato şunları söyledi: "Sauber ile yaptıklarımızla aynı şeyi yapmakla ilgilenmiyorduk."

"Başka bir şey aramaya başladık ve hızla bir sonuca ulaştık. Alfa Romeo'nun ralli dünyasıyla bir ilgisi yok, Stellantis grubunun zaten Formula E'de yer alan iki markası var ve bu nedenle odak noktamız, Alfa Romeo'nun geçmişte harika deneyimler yaşadığı bir dünya olan WEC'e kaydı."

Fotoğraf tarafından: Ferrari Eylemi başlatın

Imparato, Alfa Romeo'nun WEC'e nasıl adım atacağı konusunda nihai bir karar verilmediğini, şu anda bunu yapmanın en maliyetli yolunu değerlendirdiklerini açıkladı.

"WEC dünyası büyük bir ilgiye sahip ve çok fazla coşku olduğunda, en yüksek hedefleri amaçlamak için hangi düzeyde yatırımın gerekli olduğunu anlamak zorlaşıyor."

"2015'te [LMP1'de] kontrolsüz maliyet artışının nihayetinde geri teptiğini gördük, bu nedenle tüm bunların nasıl sonuçlanacağını anlamak için biraz zaman ayırdık."

"Bir projeye başlamadan önce net bir resme sahip olmanın ve neyle karşı karşıya olduğunuzu tam olarak bilmenin doğru olduğuna inanıyorum."

Bir olasılık, aynı Stellantis grubunun bir parçası olan Peugeot ile bağlantı kurmak olabilir.

Imparato, "Açıkçası bu değerlendirdiğimiz senaryolardan biri."

"Pistlere döndüğümüzde bunu Stellantis'in motor sporları projelerinin desteğiyle yapacağız ve Peugeot zaten WEC'de yer aldığı için bu işbirliği gerçekten mümkün. Belki iki proje başka açılardan paralel yollara sahip olabilir ama sonuçta aynı ailedeyiz."

"Bununla birlikte, şu anda henüz hiçbir şeyi teyit edemediğimizi açıkça belirtmek istiyorum. Yatırımın planlama ve değerlendirmesini tamamladığımızda bunu yapacağız." dedi.

Her ne kadar Alfa Romeo'nun Sauber ile olan F1 sponsorluğu, takımın Audi tarafından devralınması nedeniyle erken sona ermek zorunda kalmış olsa da Imparato, birlikte geçirdikleri uzun yıllar için hiçbir pişmanlık duymadığını ve yatırımın geri dönüşünün inanılmaz olduğunu söyledi.

"Tarihteki en iyi yatırım olduğunu söyleyebilirim."

"İmaj getirisi açısından şunu söyleyebiliriz, harcadığımız her euro için 20 euro kazandık."

"Aynı zamanda biraz üzgünüz çünkü altı yıldır markamızı benimsemiş ve olağanüstü bir ilişki içinde olduğumuz bir takımdan ayrılıyoruz."