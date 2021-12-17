Sulayem: "Hamilton, FIA Ödül Töreni kurallarını ihlal ettiyse, affedilmeyecek"

Mercedes pilotu Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarındaki güvenlik aracı periyodunda yaşananlar nedeniyle şampiyonluğu kaybetmesinin ardından epey öfkeliydi, bu yüzden hem kendisi hem de Toto Wolff, perşembe gecesi Paris'te yapılan sezon son ödül törenine katılmadı.

Hamilton'ın törene gelmemesi, F1 Sportif Düzenlemeleri'ni ihlal ediyor çünkü kurallar gereği şampiyonayı ilk üçte bitirenler, ödül törenine gelmek zorundalar.

Yönetmeliklerin 6.6. Maddesi şöyle diyor: "Şampiyonayı birinci, ikinci ve üçüncü sırada bitiren sürücüler FIA Ödül Töreni'ne katılmak zorundadır."

Bugün gerçekleştirilen seçimde, FIA Başkanı olarak seçilen Sulayem adına çözülmesi gereken konuların başında, Hamilton'ın yönetmelikleri ihlal eden bir şey yapıp yapmadığını anlamak geliyor.

FIA Başkanı olarak ilk resmi basın toplantısında konuşan Sulayem, "Kurallar açık: şampiyonluğu kazanırsanız veya ilk üçe girerseniz, o zaman ödül törenine gelmelisiniz."

"Yarın, Jean Todt'un altında Federasyon Genel Sekreteri olarak görev yapan Peter Bayer ile bir görüşmemiz olacak. Şüphesiz bunlar da yılbaşından önce ele alınması gereken en önemli konulardan biri olacak."

"Günün sonunda kural kuraldır. Bu yüzden teknik kuralların uygulanmasının gerekip gerekmediğine ve onları çiğneyip çiğnemediğine bakacağız. Bu yüzden buna bir bakmam gerekiyor."

"Tabii ki kurallarımızı takip etmemiz gerek. Ancak aynı zamanda bu, şampiyonumuzu spor hakkı da iyi hissettirmemizi engellemiyor."

"İnsanlara karşı hoş olmak kolay bir şey. Hoş olmak da ucuz bir şey. Bu, insanları motive etmek için de önemli. Fakat eğer ortada ihlal edilen bir şey varsa, o konuda af olmaz." dedi.

Mohammed bin Sulayem on the grid Photo by: Sam Bloxham

Sulayem, FIA için kritik olan noktanın, Hamilton'ın düzenlemeleri ihlal edip etmediği olduğunu, çünkü dünya şampiyonunun hafta sonu yaşananlar nedeniyle 'kırıldığını' belirtti.

Herhangi bir "af" ihtimalini tamamen reddedip reddetmediğini açıklığa kavuşturması istendiğinde, Sulayem şunları söyledi: "Affetmek her zaman vardır ancak kural kuraldır. Biz de kurallara bakıyoruz."

"Her zaman derim ki: kurallar kendiliğinde konmadı. Onları bir insan yaptı... İnsanlar tarafından geliştirilebilir ve değiştirilebilirler. Yani kurallar geliştirilmek için var."

"Lewis'in yaşananlar hakkında gerçekten üzgün olduğunu gayet iyi biliyorum ve söyleyeceğim tek şey onun kırılmış olduğu. Fakat herhangi bir ihlal olup olmadığına bakmamız gerekiyor."

"Şu anda bir şey söyleyemem. Sadece birkaç saattir başkanım."

Hamilton suçlu bulunursa, o zaman herhangi bir sportif yaptırımdan ziyade yokluğu nedeniyle maddi bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.