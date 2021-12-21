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Formula 1 Haberler

Sulayem: "Formula 1'i geliştirmek için gerektiği kadar vakit ayıracağım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, sporu daha da geliştirmeye yardımcı olmak için Formula 1'e gerektiği kadar zaman ayırmaya söz verdi.

Sulayem: "Formula 1'i geliştirmek için gerektiği kadar vakit ayıracağım"

Sulayem, geçtiğimiz hafta 12 yıllık görev süresi dolan Jean Todt'un koltuğunu devraldı ve yeni FIA Başkanı oldu.

Formula 1 için oldukça kritik bir dönemde göreve gelen Sulayem, 2026 sonrası için yapılan kural görüşmeleri ve tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'si gibi pek çok önemli konuyla ilgilenmesi gerekeceği için, Formula 1'e yeteri kadar vakit ayıracağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söylüyor.

Sulayem şöyle dedi: "Formula 1'e gerektiği kadar vakit ayırmam gerekiyor. Kendimi, yaptığım işten ve beni FIA'daki görevimden uzaklaştıracak her şeyden kopardım."

"Bu, benim için bir görev. Yani yarı zamanlı bir iş olmayacak ve kendimi Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya başka bir yerde görevlendiremem."

"Burada, yani Fransa'da olacağım. Yapmayı planladığım şeylere ve söylediklerime sadık kalacağım: Yani buraya çok fazla zaman ayıracağım. Ne kadar zaman bilmiyorum ama gerektiği kadar ayıracağım."

Sulayem'in başkanlık görevine gelişi, federasyonun teknik ekibinin revizyondan geçtiği ve bazı Liberty Media çalışanlarının FIA'ya katıldığı dönemde gerçekleşmiş oldu.

Mohammed Bin Sulayem with Jean Todt, FIA President

Mohammed Bin Sulayem with Jean Todt, FIA President

Photo by: Sutton Images

Sulayem, değişikliklerin FIA'nın sporu yönetme kabiliyetini güçlendirmede önemli olduğunu düşünüyor.

"FIA içerisinde daha güçlü bir ekibe ihtiyacımız var. F1'in istediği de tam olarak bu. Teknik departman artık FIA'ya geri dönmüş durumda ve F1'e liderlik etmemiz gerekiyor. Stefano [Domenicali], ekibiyle birlikte harika bir iş çıkarıyor."

"F1, seyirci sayısı olarak artışta. Bu yüzden F1'in kendisiyle, organizatörlerle, takımlarla ve sürücülerle birlikte çalışmamız gerekiyor."

Sulayem ayrıca F1'de görmek istediği değişiklikler hakkında hemen sonuçlara varmak istemiyor.

Motorsport.com'a konuşan Sulayem, F1'in sahip olduğu planların gidişatından memnun olup olmadığı sorulduğunda, "Dünya Konseyi'nde olmama rağmen bize verilen bilgiler konusunda çok az netlik vardı."

"Önce buna bakmalı ve tatilimin çok uzun sürmemesini sağlamalıyım. Onu okuyacağım ve hazırlık yapacağım çünkü motor sporlarının zirvesinin geleceğinden bahsediyoruz."

"Üreticilerden gelen girdilerle birlikte önce dinlemeli ve neler olduğunu okumalıyım. Bu yüzden, okuyana ve tam olarak neler olduğunu anlayana kadar, herhangi bir şey söyleyemem."

"Şimdi bir şey söylersem, körü körüne söylemiş olurum. Bu yüzden önce buna bakmam ve sonra sana cevap vermem gerekiyor. Bana birkaç ay verin, sonrasında sorunuzu net şekilde cevaplayacağım." yanıtını verdi.

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