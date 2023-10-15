Prime'a abone ol
Önceki / Montezemolo: "Ferrari'nin şu anki konumunu beğenmiyorum"
Formula 1 Haberler

Sulayem: "F1'in 'daha fazla takıma ve daha az yarışa' ihtiyacı var"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti'nin teklifinin spor tarafından kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin endişelerin ortasında, Formula 1'in 'daha fazla takıma ve daha az yarışa' ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Eski IndyCar Şampiyonu ve eski F1 pilotu Michael Andretti'nin sahibi olduğu ve General Motors markası Cadillac tarafından desteklenen Andretti, FIA'nın onayından geçen tek muhtemel F1 takımı teklifi oldu. Amerikan takımının girişini onaylama konusu artık Liberty Media/FOM'un elinde.

Mevcut Concorde Anlaşması'ndaki 200 milyon dolarlık ücretin yeni bir giriş için çok düşük olduğu konuşuldu ve mevcut takımlar, ısrarla mevcut tarafların ve sporun değerinin son birkaç yılda nasıl dramatik bir şekilde arttığına dikkat çektiler.

Ayrıca önümüzdeki sezon, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve bu sayı 2023'te koşulacak olan 22 yarışlık mevcut rekordan iki fazla olacak.

Ben Sulayem, Katar'da Reuters 'a verdiği demeçte, "Pistlerin 12 takım için yeterli garaj ve alana sahip olması gerekiyor... Bence takım sayısından ziyade yarış sayısı çok fazla."

"Takımlar pastanın bir parçasına bakıyorlar ve onların endişelerini anlıyorum... Ama bizim endişelerimiz farklı." dedi.

İlginizi Çekebilir:

Andretti'nin FOM'un onayı olmadan ve dolayısıyla ticari bir anlaşma olmadan yarışması olasılığı var. Ben Sulayem bu konu hakkında, "Bu olabilir, ama umarım olmaz."

"FIA OEM'lerden gelmelerini istemeli, onlara yalvarmalı. Onlara hayır dememeliyiz."

"Benim hayalim 12 takımla yarışmak. Ayrıca OEM'den bir ABD takımı, bir güç ünitesi tedariki ve oralı bir pilot."

"Sonra belki Çin için de aynı şeyi düşünebiliriz." dedi.

Padoktaki bazı konuşmacılar Andretti'nin Audi'nin Sauber'i devralmasına benzer bir şekilde mevcut bir girişi satın alarak yoluna devam etmesini istedi.

Ancak Ben Sulayem bu yaklaşımı da reddetti.

"Andretti/GM'u sırf satmak istiyorlar diye başka bir takımı satın almaya zorlayamazsınız." 

"İsim vermeyeceğim ama GM'u buna ikna etmemi istiyorlardı. Bu benim işim değil, ben bir komisyoncu değilim."

Max Verstappen, Red Bull Racing leads at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing leads at the start

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ben Sulayem'in öne sürdüğü her iki husus da şu anda F1'de son derece geçerli; genişleyen takvimler personelin tükenmesi endişesine yol açıyor ve taraftarlar erken şampiyonluk nedeniyle ilgilerini kaybediyor (Max Verstappen, üçüncü şampiyonluğunu sezon bitimine son beş yarış kala elde etti)

Ayrıca yeni takım önerisi, FOM ve FIA arasında potansiyel bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Ben Sulayem, dünya motor sporlarının yönetim organı ile F1 arasında böyle bir mücadele olmadığını belirtti.

"Biz bir hizmet sağlayıcı değiliz, şampiyonanın sahibi biziz. Dolayısıyla buna da saygı gösterilmesi gerekiyor."

"Amacım hiçbir zaman Liberty ya da FOM (Formula 1 Yönetimi) gibi birilerini köşeye sıkıştırmak değildi. Ben sporun ruhu için buradayım."

paylaşım
yorumlar

Montezemolo: "Ferrari'nin şu anki konumunu beğenmiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

Formula 1
Amerika GP

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'" McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

Windsor: "Norris sürüş tarzı açısından Button'a çok benziyor"

Windsor: "Norris sürüş tarzı açısından Button'a çok benziyor"

Formula 1
Katar GP

Windsor: "Norris sürüş tarzı açısından Button'a çok benziyor" Windsor: "Norris sürüş tarzı açısından Button'a çok benziyor"

Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi"

Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi"

Formula 1
Katar GP

Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi" Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi"

Son Haberler

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

F1 Formula 1
Amerika GP

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

F1 Formula 1
Amerika GP

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

F1 Formula 1
Amerika GP

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili" Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

F1 Formula 1

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol