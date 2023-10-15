Sulayem: "F1'in 'daha fazla takıma ve daha az yarışa' ihtiyacı var"

Eski IndyCar Şampiyonu ve eski F1 pilotu Michael Andretti'nin sahibi olduğu ve General Motors markası Cadillac tarafından desteklenen Andretti, FIA'nın onayından geçen tek muhtemel F1 takımı teklifi oldu. Amerikan takımının girişini onaylama konusu artık Liberty Media/FOM'un elinde.

Mevcut Concorde Anlaşması'ndaki 200 milyon dolarlık ücretin yeni bir giriş için çok düşük olduğu konuşuldu ve mevcut takımlar, ısrarla mevcut tarafların ve sporun değerinin son birkaç yılda nasıl dramatik bir şekilde arttığına dikkat çektiler.

Ayrıca önümüzdeki sezon, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve bu sayı 2023'te koşulacak olan 22 yarışlık mevcut rekordan iki fazla olacak.

Ben Sulayem, Katar'da Reuters 'a verdiği demeçte, "Pistlerin 12 takım için yeterli garaj ve alana sahip olması gerekiyor... Bence takım sayısından ziyade yarış sayısı çok fazla."

"Takımlar pastanın bir parçasına bakıyorlar ve onların endişelerini anlıyorum... Ama bizim endişelerimiz farklı." dedi.

Andretti'nin FOM'un onayı olmadan ve dolayısıyla ticari bir anlaşma olmadan yarışması olasılığı var. Ben Sulayem bu konu hakkında, "Bu olabilir, ama umarım olmaz."

"FIA OEM'lerden gelmelerini istemeli, onlara yalvarmalı. Onlara hayır dememeliyiz."

"Benim hayalim 12 takımla yarışmak. Ayrıca OEM'den bir ABD takımı, bir güç ünitesi tedariki ve oralı bir pilot."

"Sonra belki Çin için de aynı şeyi düşünebiliriz." dedi.

Padoktaki bazı konuşmacılar Andretti'nin Audi'nin Sauber'i devralmasına benzer bir şekilde mevcut bir girişi satın alarak yoluna devam etmesini istedi.

Ancak Ben Sulayem bu yaklaşımı da reddetti.

"Andretti/GM'u sırf satmak istiyorlar diye başka bir takımı satın almaya zorlayamazsınız."

"İsim vermeyeceğim ama GM'u buna ikna etmemi istiyorlardı. Bu benim işim değil, ben bir komisyoncu değilim."

Max Verstappen, Red Bull Racing leads at the start Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ben Sulayem'in öne sürdüğü her iki husus da şu anda F1'de son derece geçerli; genişleyen takvimler personelin tükenmesi endişesine yol açıyor ve taraftarlar erken şampiyonluk nedeniyle ilgilerini kaybediyor (Max Verstappen, üçüncü şampiyonluğunu sezon bitimine son beş yarış kala elde etti)

Ayrıca yeni takım önerisi, FOM ve FIA arasında potansiyel bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Ben Sulayem, dünya motor sporlarının yönetim organı ile F1 arasında böyle bir mücadele olmadığını belirtti.

"Biz bir hizmet sağlayıcı değiliz, şampiyonanın sahibi biziz. Dolayısıyla buna da saygı gösterilmesi gerekiyor."

"Amacım hiçbir zaman Liberty ya da FOM (Formula 1 Yönetimi) gibi birilerini köşeye sıkıştırmak değildi. Ben sporun ruhu için buradayım."