FIA, Bernie Ecclestone'ın yeni yönetime dahil olmayacağını doğruladı

Sulayem, geçen haftaki FIA başkanlık seçimlerini rakibi Graham Stoker'ı geçerek kazandı ve yeni FIA Başkanı seçildi.

Kampanyası sırasında aldığı ilk kararlardan biri, bir kadının, spordan sorumlu başkan yardımcısı olarak yer almasıydı.

Sulayem ile olan ilişkisi göz önüne alındığında eski F1 patronu Bernie Ecclestone'un, yeni başkana biraz bilgi ve tavsiye verebileceği yönünde bazı öneriler vardı.

Ancak Sulayem, Ecclestone'un dahil olmakla hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu.

Bernie Ecclestone'un olası katılımı hakkında sorulara yönelik Sulayem, Fabiana'nın, kocasıyla olan bağlantısından ziyade Brezilya'da yaptığı etkileyici iş nedeniyle seçildiğini söyledi.

"İlk defa bir kadının aday gösterilmesi, FIA için bir tarihtir."

“Komisyondan bahsetmiyoruz: [sporun] başkan yardımcısı olmaktan bahsediyoruz."

"Yani ona yaklaştığımda isminden dolayı değil, güvenilirliğinden dolayı yaklaştım. Seçim de, kimin hak ettiğine göre yapıldı."

“Brezilya kulübünün mobilitesinde ve Brezilya'daki F1'de yer aldı. Yani spor ve mobilite tarafına hakim ve iki Komisyonda yer aldı, bu yüzden tecrübeli."

"Bernie dedi ki: 'Onu ikna etmelisin. Bunun benimle ilgisi yok.' Böylece yardımı burada sona ermiş oldu."

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Sulayem, Bernie Ecclestone'un kıymetli olabilecek zengin bir tecrübeye sahip olduğunu kabul etti ancak mevcut ekibinin de gerekli iyileştirmeleri yapacak kadar güçlü olduğunu belirtti.

"Bernie kesinlikle F1 için bir referans. Tecrübeye her zaman ihtiyacınız var ve bizim de insanların bilgeliğine ihtiyacımız var."

"Ancak FIA'da iyi bir ekibimiz olduğuna ve dönüp soru sorabileceğimiz, sporun ve F1'in büyümesine yardımcı olacak iyi bir Dünya [Motor Sporları] Konseyimiz olduğuna inanıyorum."