Sulayem: "Benimle ilgili iddiaların amacı açıktı"

Geçtiğimiz haftalarda FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem hakkında iki iç soruşturma başlatıldı.

Bunlardan ilki geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sonuçlarını etkilemeye yönelik bir girişimle ilgiliydi.

İkincisi ise geçen yıl Las Vegas pistinin güvenlik onayından geçememesini sağlamak için federasyon yetkililerin emir verdiği iddiasıyla alakalıydı.

Etik Komitesi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından Ben Sulayem, kendisine yöneltilen tüm suçlardan aklandı.

Bunun üzerine Sulayem, FIA üyelerine bir mektup yazarak karşı atağa geçti.

Ben Sulayem, "Bu aşağılık iddialar, FIA başkanı olarak beni itibarsızlaştırmaya ve saygın kuruluşumuzun bütünlüğünü sorgulamayı amaçlıyor."

"Bu olayların açık bir amacı vardı: yönetimimizin kalbine saldırmak, gizli bilgilerin kötü niyetli sızdırılmasının kurbanı olan federasyonumuzun temellerini zayıflatmak, itibarımızı zedelemek ve üyelerimiz arasında endişeye neden olmak."

"Ancak şahsıma ve bir bütün olarak kuruluşumuza yönelik bu saldırılara rağmen, her zamankinden daha güçlü ve daha kararlıyız."

"FIA'nın şeffaflık, hesap verebilirlik ve sarsılmaz dürüstlüğüne tamamen bağlıyım. FIA Başkanı olarak değerlerime sadık kalacağım." dedi.