Suçsuz Sainz, 1. antrenman sonrası cezasız parça değişimi yapabilir
Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında rögar kapağının kurbanı olan Carlos Sainz, hafta sonuna cezasız bir şekilde devam edebilir.
Sainz, sadece 10 dakika süren Las Vegas GP 1. antrenman seansında en büyük hasar alan isim olmuştu.
Ferrari pilotu, pist üstündeki bir rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden çıkıp aracının altına sert bir şekilde vurması sonucu motorunun kapanması nedeniyle aracını kenara çekmişti.
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, "Şasiyi, bataryayı ve motoru kaybettik. Bu durum gerçekten bir servete mâl oldu. Bugün yaşananlar F1 için kabul edilemez. Kesinlikle ikinci antrenmanda olamayacağız, şasi değişecek." diyerek yönetimi sert bir şekilde eleştirmişti.
Sainz'ın aracında büyük bir değişiklik yapılacağı ve çok sayıda parçanın değişeceği netti. Bu da, güç ünitesinde sınırların aşılması nedeniyle grid cezası alacağı manasına geliyordu.
Ancak Las Vegas GP hakemleri, Ferrari yetkililerini "cezasız" bir şekilde parça değişimi yapılmasını görüşmek üzere toplantıya çağırdılar.
Normalde bu tür kazaların hangi gerekçeyle olduğuna bakılmaksızın, parça değişiminde ceza verilir ancak anlaşılan o ki, tamamen takım ve pilot kontrolü dışında olan bu kaza sonucu FIA, bir istisna uygulayarak Sainz'ın enerji depolama birimini cezasız bir şekilde değiştirmesine izin verecek.
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