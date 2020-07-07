Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu

Takım patronları toplantısı ise Cuma günü TSI 15:00'te yapılacak ve yine sanal ortamda iki grup halinde gerçekleştirilecek.

İlk grupta Guenther Steiner, Frederic Vasseur ve Toyoharu Tanabe, ikinci grupta ise Claire Williams, Otmar Szafnauer ve Mario Isola yer alacak.