Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu
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FIA, bugün yaptığı açıklama ile Styrian GP basın toplantısı programını doğruladı.
FIA, COVID-19 sonrası basın toplantısı formatını da değiştirmişti ve her pilotun ikişerli şekilde katıldığı sanal bir toplantı düzenleme kararı almıştı.
Bu hafta sonu yapılacak ikinci Avusturya yarışında yine aynı format kullanılacak.
Toplantı Perşembe TSI 15:00'te gerçekleştirilecek.
- Nicholas Latifi (Williams)
- George Russell (Williams)
- Romain Grosjean (Haas)
- Kevin Magnussen (Haas)
- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
- Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
- Sergio Perez (Racing Point)
- Lance Stroll (Racing Point)
- Pierre Gasly (AlphaTauri)
- Daniil Kvyat (AlphaTauri)
- Esteban Ocon (Renault)
- Daniel Ricciardo (Renault)
- Lando Norris (McLaren)
- Carlos Sainz (McLaren)
- Alexander Albon (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Sebastian Vettel (Ferrari)
- Valtteri Bottas (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
Takım patronları toplantısı ise Cuma günü TSI 15:00'te yapılacak ve yine sanal ortamda iki grup halinde gerçekleştirilecek.
İlk grupta Guenther Steiner, Frederic Vasseur ve Toyoharu Tanabe, ikinci grupta ise Claire Williams, Otmar Szafnauer ve Mario Isola yer alacak.
- Guenther Steiner (Haas)
- Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
- Toyoharu Tanabe (Honda)
- Claire Williams (Williams)
- Otmar Szafnauer (Racing Point)
- Mario Isola (Pirelli)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu
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